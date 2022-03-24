TVアニメ「魔法使い黎明期」の第2弾PVが公開された。
4月7日よりTBS、10日よりBS11で放送される「魔法使い黎明期」は、500年間対立していた教会と魔女の和平が成立して数年後の世界を舞台に、王立魔法学校に通う落ちこぼれの少年・セービルの成長を描く物語。映像では、セービルたちが自身の心の傷と向き合う姿や、魔女狩りを行う戦闘集団“デア・イグニス”と戦う姿が描かれた。
また、オープニングテーマ「dawn of infinity」手がけるfripSideの八木沼悟志よりコメントが到着。八木沼は「セービルと仲間たちにどんな大冒険が待っているのか、ワクワクできるように楽曲制作させて頂きました！」と語っている。
八木沼悟志（fripSide）コメント
この度オープニングテーマ曲を担当させて頂きましたfripSideの八木沼悟志です。セービルと仲間たちにどんな大冒険が待っているのか、ワクワクできるように楽曲制作させて頂きました！ アニメのスタートが楽しみです!!
TVアニメ「魔法使い黎明期」
放送情報
TBS：2022年4月7日（木）より毎週木曜日25:58～
BS11：2022年4月10日（日）より毎週日曜日24:00～
配信情報
dアニメストア：2022年4月7日（木）26:30～
U-NEXT、ABEMA、Amazon Prime Video、バンダイチャンネル、FOD、ひかりTV、dTV、ニコニコチャンネル、アニメ放題、GYAO!、ビデオマーケット、music.jp、GYAO!ストア：2022年4月10日（日）26:30～
DMM.com 動画：2022年4月11日（月）10:00～
Hulu、HAPPY!動画：2022年4月11日（月）12:00～
ニコニコ生放送：2022年4月11日（月）22:00～
TELASA、J:COMオンデマンド、milplus、auスマートパスプレミアム：2022年4月11日（月）24:00～
スタッフ
原作：虎走かける『魔法使い黎明期』（講談社ラノベ文庫）
キャラクター原案：いわさきたかし
一部キャラクター原案：しずまよしのり
監督・シリーズ構成：桑原智
文芸：虎走かける / 森田眞由美
キャラクターデザイン：岩崎令奈
美術設定：西田稔
美術監督：斉藤雅己
色彩設計：油谷ゆみ
撮影監修：T2studio
編集：内田渉（コンクエスト）
音楽：斎木達彦
音楽制作：日音
音響監督：本山哲
音響制作：ビットグルーヴプロモーション
アニメーション制作：手塚プロダクション
キャスト
セービル：梅田修一朗
ロー・クリスタス：岡咲美保
ホルト：鈴代紗弓
クドー：八代拓
泥闇の魔女：花守ゆみり
傭兵：矢野正明
神父：水中雅章
アルバス：大地葉
ホルデム：加藤将之
リーリ：石見舞菜香
(c)虎走かける・講談社／魔法使い黎明期製作委員会