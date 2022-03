Switchがかわいいに大変身☆『星のカービィ』Nintendo Switch用ゲームアクセサリー

エンターテイメントコンテンツを手掛けるキーズファクトリーより、キャラクター商品を扱うブランド「キャラクターコレクションシリーズ」から、今年30周年を迎える『星のカービィ』デザインのNintendo Switch用ゲームアクセサリーが2022年3月25日より発売される。

この度発売するNintendo Switch用ゲームアクセサリーは、30種類のカービィが元気いっぱい駆け巡る「星のカービィ30周年」デザインと、公式描きおこしエクストラ・アートワークスから「カービィのコミック・パニック」を使用したコミカルなデザインの2種類の、全7商品展開。

コンパクトで伸縮性の高いNintendo Switch収納ポーチ。カービィを思わせるやわらかい素材でNintendo Switchをやさしくしっかりと保護してくれる「星のカービィ クイックポーチ for Nintendo Switch」、Nintendo Switchをしっかり保護するハードケースの「カービィのコミック・パニック ハードケース for Nintendo Switch」、Nintendo Switchの液晶画面とJoy-Conをキズや汚れから守る、フロントカバーとシリコンカバーのセット「星のカービィ きせかえカバーセット for Nintendo Switch」、Nintendo Switchゲームカードを2枚収納できるカードケース「星のカービィ カードポッド for Nintendo Switch」がラインナップされている。

価格帯は1045〜3938円(税込)となっている。

どのアイテムもカービィたちの愛らしさ溢れるデザインで、日々のゲーム時間がより一層楽しくなりそう。

30周年を迎えるカービィと一緒に、レッツゲームライフ!

☆カービィ仕様のNintendo Switchアクセサリーをみる(写真17点)>>>

(C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc. KB22-P3708