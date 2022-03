TVアニメ「Do It Yourself!! -どぅー・いっと・ゆあせるふ-」のティザーPVが公開された。

「Do It Yourself!! -どぅー・いっと・ゆあせるふ-」は新潟県三条市を舞台に、6人の女子高生たちがものづくりに悪戦苦闘する日々を描いた物語。公開されたティザーPVには、メインキャラクターのせるふ、ぷりん、くれい、たくみ、しー、ジョブ子の表情や仕草、DIY活動で工具を扱う姿など、彼女たちの日常が垣間見れるような映像が収められた。なお動画の最後には「Do It Yourself!! -どぅー・いっと・ゆあせるふ-」が2022年に放送されることが発表されている。

さらにしーとジョブ子のイラスト、プロフィールも到着。しーは思い立ったら即行動、運動神経が抜群で好奇心旺盛な元気っ娘、ジョブ子は飛び級で高校生になった12歳の天才留学生として描かれる。

TVアニメ「Do It Yourself!! -どぅー・いっと・ゆあせるふ-」

スタッフ

原作:IMAGO/エイベックス・ピクチャーズ

監督:米田和弘

シリーズ構成・脚本:筆安一幸

キャラクターデザイン:松尾祐輔

制作:PINE JAM

(c)IMAGO/avex picutres・DIY!!製作委員会