2022年12球団の開幕投手は…プロ野球セ・パ両リーグ開幕戦組み合わせ一覧［…

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　プロ野球の2021シーズンが3月25日に開幕する。各球団の対戦カードは以下のとおり。

 

 

パ・リーグ

▼東北楽天ゴールデンイーグルス　－　千葉ロッテマリーンズ（楽天生命パーク・16時00分）

開幕投手

楽天：則本昂大（2年ぶり7度目）

ロッテ：石川歩（2年ぶり3度目）

▼埼玉西武ライオンズ　－　オリックス・バファローズ（ベルーナドーム・18時00分）

開幕投手

西武：高橋光成（2年連続2度目）

オリックス：山本由伸（2年連続2度目）

▼福岡ソフトバンクホークス　－　北海道日本ハムファイターズ（PayPayドーム・18時30分）

開幕投手

ソフトバンク：千賀滉大（3年ぶり3度目）

日本ハム：北山亘基（初）

セ・リーグ

　

▼阪神タイガース　－　東京ヤクルトスワローズ（京セラドーム大阪・18時00分）

開幕投手

阪神：藤浪晋太郎（2年連続2度目）

ヤクルト：小川泰弘（2年連続6度目）

▼読売ジャイアンツ　－　中日ドラゴンズ（東京ドーム・18時15分）

開幕投手

巨人：菅野智之（5年連続8度目）

中日：大野雄大（2年ぶり4度目）

▼横浜DeNAベイスターズ　－　広島東洋カープ（横浜・18時30分）

開幕投手

DeNA：東克樹（初）

広島：大瀬良大地（4年連続4度目）

 

プロ野球12球団開幕スタメン予想