2022年12球団の開幕投手は…プロ野球セ・パ両リーグ開幕戦組み合わせ一覧［…

プロ野球最新情報
プロ野球の2021シーズンが3月25日に開幕する。各球団の対戦カードは以下のとおり。
パ・リーグ
▼東北楽天ゴールデンイーグルス － 千葉ロッテマリーンズ（楽天生命パーク・16時00分）
開幕投手
楽天：則本昂大（2年ぶり7度目）
ロッテ：石川歩（2年ぶり3度目）
▼埼玉西武ライオンズ － オリックス・バファローズ（ベルーナドーム・18時00分）
開幕投手
西武：高橋光成（2年連続2度目）
オリックス：山本由伸（2年連続2度目）
▼福岡ソフトバンクホークス － 北海道日本ハムファイターズ（PayPayドーム・18時30分）
開幕投手
ソフトバンク：千賀滉大（3年ぶり3度目）
日本ハム：北山亘基（初）
セ・リーグ
▼阪神タイガース － 東京ヤクルトスワローズ（京セラドーム大阪・18時00分）
開幕投手
阪神：藤浪晋太郎（2年連続2度目）
ヤクルト：小川泰弘（2年連続6度目）
▼読売ジャイアンツ － 中日ドラゴンズ（東京ドーム・18時15分）
開幕投手
巨人：菅野智之（5年連続8度目）
中日：大野雄大（2年ぶり4度目）
▼横浜DeNAベイスターズ － 広島東洋カープ（横浜・18時30分）
開幕投手
DeNA：東克樹（初）
広島：大瀬良大地（4年連続4度目）
プロ野球12球団開幕スタメン予想
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