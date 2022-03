miletの新曲「Walkin’ In My Lane」がフジテレビ系「やんごとなき一族」の主題歌に決定した。

「やんごとなき一族」は、上流階級の一家に嫁ぐことになった下町育ちの主人公・篠原佐都が理不尽な家のしきたりや親族内の複雑な人間関係に翻弄されながらも、夫である深山健太と真正面から立ち向かい奮闘する"アフター・シンデレラ・ストーリー"。主人公・篠原を土屋太鳳が、深山を松下洸平が演じる。主題歌に決定した「Walkin' In My Lane」はドラマのために書き下ろされた新曲で、miletはこの曲について「一度きりの人生を全力で生きて、『今』にまっすぐ立ち向かう佐都や健太、そして彼女たちを取り巻くやんごとなき一族と凄まじい世界をみなさんと一緒に見られるなんて、楽しみでしかたないです。私は私らしく、そしてあなたはあなたらしく、それぞれの人生を冒険できるようにと想いを込めて書いた『Walkin' In My Lane』是非ドラマと一緒に楽しんでいただけたら幸いです」とコメント。主演の土屋は「"佐都"そのものを表したような、とても素敵な曲だと思います! ドラマの中で佐都は本当にいろいろな場面に直面するので、私も演技とはいえ心がへこむときがあるのですが、そんなときにすごくパワーがもらえそうです」と、楽曲の感想を述べている。

「Walkin’ In My Lane」は4月21日に配信リリースされることが決定。さらに5月25日にはこの曲を収めたCDがリリースされる予定で、CDの初回限定盤には2021年に開催されたホールツアー「milet 1st tour SEVENTH HEAVEN」のライブ映像を収めたBlu-rayおよびDVDが付属する。

milet コメント

ドラマ「やんごとなき一族」の主題歌「Walkin’ In My Lane」を歌わせていただけることをとても嬉しく思います。

原作・脚本を読みながら、何度も「おぉ、やんごとない…」と心の声が漏れていました。そして壮絶な試練だらけの人生を送ることになる佐都を、この曲で応援できればという気持ちになりました。

一度きりの人生を全力で生きて、「今」にまっすぐ立ち向かう佐都や健太、そして彼女たちを取り巻くやんごとなき一族と凄まじい世界をみなさんと一緒に見られるなんて、楽しみでしかたないです。

私は私らしく、そしてあなたはあなたらしく、それぞれの人生を冒険できるようにと想いを込めて書いた「Walkin’ In My Lane」是非ドラマと一緒に楽しんでいただけたら幸いです。

土屋太鳳 コメント

“佐都”そのものを表したような、とても素敵な曲だと思います!

ドラマの中で佐都は本当にいろいろな場面に直面するので、私も演技とはいえ心がへこむときがあるのですが、そんなときにすごくパワーがもらえそうです。

miletさんの歌声はすごくエネルギーがあって、それでいて爽やかな、柔らかなミストのような雰囲気を持っていらっしゃいますが、この曲も、心と体を気持ちよく包みつつリズムに乗せてくれるキャッチーな曲で、本当にワクワクします。私はダンスが大好きですし、松下洸平さんもダンスをなさるので、ぜひ皆で振り付けを考えて、現場で踊ってみたいです!

milet「Walkin’ In My Lane」収録曲

CD

・Walkin’ In My Lane

ほか、計3曲収録予定

初回限定盤付属Blu-rey / DVD

「milet 1st tour SEVENTH HEAVEN」ライブ映像収録

01. Again and Again

02. Diving Board

03. 航海前夜

04. Who I Am

05. inside you

06. Dome

07. Fire Arrow

08. Waterfall

09. checkmate

10. One Touch

11. Wake Me Up

12. Prover

13. Somebody

14. On the Edge

15. us

16. Fine Line

17. You & I

<アンコール>

18. Ordinary days

19. The Love We've Made

20. Grab the air