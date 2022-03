VAGデンシコダコにパステルなカラーバリエーション登場！

VAG(ヴァイナルアーティストガチャ)のデンシコダコにカラーバリエーションが登場。「VAG(VINYL ARTIST GACHA) SERIES 30.5 デンシコダコ」として発売される。

VAGはメディコム・トイがプロデュースする、アーティストのオリジナルソフビを中心にラインナップしたカプセルトイ(一部例外でコミックなどのキャラや、PVCムクのアイテムも存在する)。低価格でオリジナルソフビが手にできるため好評で、現在通常弾が30弾まで続く人気シリーズになっている。

デンシコダコはVAG SERIES 19にラインナップされたアイテム。海洋探査ロボットという設定だ。非常に人気が高く、後にタワーレコード限定版も発売された。今回は3度目のリリースということになる。

(C) HAKURO

VAG(VINYL ARTIST GACHA) SERIES 30.5 デンシコダコ

発売元:プレステージ

企画・製造:メディコム・トイ

1回500円(税込)

2022年4月発売予定

ソフビのカプセルトイ。全高約6センチ。全5種。

(問)プレステージ:www.prestage.co.jp

メディコム・トイではVAG以外にもソフビを発売・プロデュースしている。引き続きその新製品情報をお届けしよう。

(C) 石森プロ・東映 (C)東映

エレキボタル、水忍キャプター2、金忍キャプター5

発売元:メディコム・トイ

8580円(左)、各9680円(中、右)(全て税込)

2022年7月下旬発送予定

東映特撮作品のヒーローや敵キャラをレトロソフビ化する「東映レトロソフビコレクション」の新作。『仮面ライダー』のショッカー怪人と、『忍者キャプター』のヒーロー2人だ。キャプター2体はマスク取れ仕様。各全高約24センチ。

1/6計画店頭及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2022年3月24日(木)00:00から2022年4月31日(日)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

(C) 石森プロ・東映 (C) さいとう・たかを・東映

仮面ライダー新2号(太ライン、マスク取れ)、カミキリキッド、マユゲルゲ

発売元:メディコム・トイ

6050円(左)、各4950円(中、右)(全て税込)

2022年7月下旬発送予定

こちらはミドルサイズの「東映レトロソフビコレクションM」の新作。『仮面ライダー』のヒーロー(左)、『仮面ライダー』のショッカー怪人(中)、『超人バロム・1』のドルゲ魔人(右)というラインナップだ。各全高約15センチ。

1/6計画店頭及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2022年3月24日(木)00:00から2022年4月31日(日)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

TM & (C) TOHO CO., LTD.

ゴジラ1954(ギニョール版)新造形(2期)

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(税込)

2022年6月発送予定

ソフビ作家・安楽安作の新作。初代ゴジラの撮影用人形をモチーフにしたレトロソフビだ。全高約26センチ。

メディコム・トイ オフィシャルブログ(http://www.medicomtoy.co.jp/blog/)にて2022年3月24日(木)00:00から2022年4月10日(日)23:59まで申し込みを受け付け、抽選販売。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

(C) 安楽安作

いにしえの黄金竜王・ゴルドラア(2期)

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(税込)

2022年6月発送予定

安楽安作のオリジナル怪獣ソフビ。全高約26センチ。

メディコム・トイ オフィシャルブログ(http://www.medicomtoy.co.jp/blog/)にて2022年3月24日(木)00:00から2022年4月10日(日)23:59まで申し込みを受け付け、抽選販売。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

VAGは一般流通品ではあるが、設置されている店舗が限られている。購入を希望する人はプレステージのHPで設置店舗を確かめてから行動した方がいいだろう。

<問い合わせ先>

(特記なき場合)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555

※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。