東急プラザ表参道原宿にて『呪術廻戦』展示＆ショップ3月29日から

東急プラザ表参道原宿は、2022年3月29日(火)から5月8日(日)までの期間、4階特設会場にて『呪術廻戦 POP UP and GALLERY in 東急プラザ表参道原宿』を開催する。

『呪術廻戦』は『週刊少年ジャンプ』(集英社刊)にて連載中の芥見下々による漫画。呪いを祓う才能の持ち主が集められた「東京都立呪術高等専門学校」を中心に、人間と呪い、そして呪術師の陰謀が渦巻く独特の世界観で描かれる作品だ。

これを原作としたTVアニメシリーズが2020年10月よりMBS/TBS系全国28局ネット ”スーパーアニメイズム” 枠にて放送され、MBS/TBS深夜アニメ枠歴代1位の視聴率を獲得。現在『劇場版 呪術廻戦 0』が大ヒット公開中、TVアニメ第2期2023年放送が決まっている。

『劇場版 呪術廻戦 0』は3月23日現在、興行収入130億円を超え、国内映画ランキング歴代20位に到達。またアニメ第1期は4月3日(日)17時よりMBS/TBS系列28局全国ネットで再放送開始の予定。深夜アニメの夕方時間帯での再放送は非常に珍しい。

今回の「呪術廻戦 POP UP and GALLERY in 東急プラザ表参道原宿」は、この映画大ヒットと第1期再放送を記念しての催しとなる。

メインとなる展示スペースでは「虎杖悠仁」や「五条悟」など人気キャラクターの等身大パネル、TVアニメと劇場版の場面カットに加え、設定資料や版権絵などを展示。POP UP SHOP内のTVアニメの主要キャラクターの名言にフィーチャーした展示にもご注目を。

また会場内にはTVアニメ第1クールのエンディングをモチーフにしたカラフルな大型フォトスポットも登場するほか、施設1階エントランスではオリジナルデザイン(キービジュアル)を用いた階段装飾も実施(階段装飾のみ4月4日開始予定)。『呪術廻戦』の魅力をたっぷりと体感できる。

POP UP SHOPでは、キービジュアルデザインをモチーフにした会場限定のポストカード、ステッカー、クリアファイルのほか、ケーキ・スイーツ総合通販サイト「Cake.jp(ケーキジェーピー)」が提供するTVアニメ『呪術廻戦』の主要8キャラクターをモチーフにしたオリジナルチョコレートのコラボスイーツ、MAPPAが提供するTVアニメ『呪術廻戦』公式原画集、缶バッジやアクリルキーホルダーなどバラエティ豊かな『呪術廻戦』の人気商品を販売(売切れ次第終了となる商品あり)。

さらにPOP UP SHOP内で2000円(税込)以上購入の方に先着で人気キャラクターや作品ロゴのオリジナルシール(全6種、ブラインド仕様)がプレゼントされる。

展示&ショップで、『呪術廻戦』の魅力をたっぷりと体感しよう!

(C)芥見下々/集英社・呪術廻戦製作委員会