柏木由紀がプロデュースを手がけたアイドルグループ・SPY(エスピーワイ)の情報が解禁された。

「柏木由紀なりのWACK」と題したWACKとのコラボプロジェクトの一環で、初めてアイドルグループのプロデュースを担当した柏木。新グループのメンバーは昨年12月に行われた投票企画「VOTE!! WACK SELECT 7」で柏木とユイ・ガ・ドクソン(GANG PARADE)、月ノウサギ(GANG PARADE)、テラシマユウカ(GANG PARADE)、ハシヤスメ・アツコ(BiSH)、ヤママチミキ(GANG PARADE)、ユメノユア(GANG PARADE)、セントチヒロ・チッチ(BiSH)に決定していたが、開票から3カ月の制作期間を経て、柏木のYouTube公式チャンネルで新作リリースに関する詳細が発表となった。

グループ名・SPYは「SELECT 7 plus YUKi」の頭文字で、彼女たちは6月1日にシングル「あなたを狙い撃ち♡」をリリースする。2曲目にはAKB48「大声ダイヤモンド」のカバーが収められ、3曲目には渡辺淳之介がプロデュースするリンリン(BiSH)、YU-Ki EMPiRE(EMPiRE)、ナ前ナ以(ASP)の3人組ユニット・iNNOCENT ASSの楽曲がカップリング収録される。

この発表と合わせ、SPYとiNNOCENT ASSのアーティストビジュアル、「あなたを狙い撃ち♡」のジャケット写真も公開に。また、SPYが明日3月24日発売の「週刊ヤングジャンプ」No.17特大号のセンター&巻末グラビアに登場することも明らかになった。

SPY プロデューサー 柏木由紀 コメント

昨年末に投票で決まったWACKのメンバー7人と「SPY」というグループで新曲をリリースします!

今回は柏木プロデュースということで、楽曲や、振付、衣装など全てこだわりまくりました!

アイドルを突き詰めた今回の作品を、ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。

SPY「あなたを狙い撃ち♡」収録内容

CD

01. あなたを狙い撃ち♡

02. 大声ダイヤモンド

03. EVERYONE is GOOD and BAD / iNNOCENT ASS

04. あなたを狙い撃ち♡ (off vocal ver.)

05. 大声ダイヤモンド (off vocal ver.)

06. EVERYONE is GOOD and BAD (off vocal ver.)

初回限定盤付属Blu-ray

・「あなたを狙い撃ち♡」Music Video

・「柏木由紀なりのWACK EXHiBiTiON and SELECT 7」@TDC HALL(2021.12.27)本編