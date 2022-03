針・糸不要！『すみっコぐらし』のバッグやポーチを作っちゃおう♪

メガハウスは、オリジナルのバッグやポーチが作れるメイキングトイ「すみっコぐらしOh! My Zips!(オーマイジップス)ボディバッグセット」と「すみっコぐらしOh! My Zips!(オーマイジップス)フラットポーチセット」を2022年3月下旬から発売する。

「Oh! My Zips!(オーマイジップス)」シリーズは、日常で身近な ”ジッパー” がついた ”ジップシート” を繋げて、オリジナルのバッグやポーチが作れるメイキングトイ。針や糸を一切使用せず簡単に繋げることができるため、子どもでも安全に作ることができる。

各6種のすみっコぐらしデザインのジップシートの組み合わせパターンは、各セット120通り以上! 何度も組み替え可能で、様々なアレンジが楽しめる♪

また、同シリーズでパーツの互換性があるため、Oh! My Zips!シリーズの他の商品のジップシートと組み合わせれば、デザインの幅がより広がる。

ファッションのトレンドである ”クリア素材” を取り入れ、すみっコぐらしが好きな子どもはもちろん、オシャレに敏感な子どもも満足できるデザインに仕上げた。

ジップシートを繋げるアクションを楽しみながら日常で使えるバッグやポーチが作れる、プレイバリューの高いアイテムとなっている。

(C)2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.