昨年開催されたL'Arc-en-Cielの全国ツアー「30th L'Anniversary TOUR」の模様が、3月27日(日)にWOWOWプライムで放送される。この番組のダイジェスト映像が特設サイトで公開された。

「30th L'Anniversary TOUR」はL'Arc-en-Cielの結成30周年を記念して開催されたツアー。2020年開催の「ARENA TOUR MMXX」に続きセンターステージ形式で行われ、代表曲を網羅したセットリストで全国のファンを楽しませた。

今回のオンエアではこのツアー終盤で4日間にわたり開催された東京・国立代々木競技場第一体育館公演から、12月25日と26日の模様を放送する。本日公開されたダイジェスト映像には「winter fall」「DRINK IT DOWN」「MY HEART DRAWS A DREAM」「HONEY」「ミライ」「FOREVER」のパフォーマンスが収められている。

また番組内で放送される楽曲の一部も明らかに。ダイジェストで公開された楽曲のほか「get out from the shell」「metropolis」「DAYBREAK'S BELL」「NEO UNIVERSE」「EVERLASTING」「READY STEADY GO」といった曲がオンエアされる。

WOWOWプライム / WOWOWオンデマンド「L'Arc-en-Ciel『30th L'Anniversary TOUR』」

2022年3月27日(日)20:00~22:00