8月20、21日に千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセと大阪・舞洲SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド）で開催される音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2022」の追加出演アーティスト、および各アーティストの出演日割りが発表された。
今回出演が明らかになったのはマキシマム ザ ホルモン、Awesome City Club、Mrs. GREEN APPLE、ASIAN KUNG-FU GENERATION、BE:FIRST、ちゃんみな、THE ORAL CIGARETTES、セイレム・イリース、TOMORROW X TOGETHERの9組。このうちマキシマム ザ ホルモンとTHE ORAL CIGARETTESは幕張会場のみに出演する。
公式サイトではCREATIVEMAN 3A会員、CREATIVEMANモバイルGOLD会員を対象に1DAYチケットおよびプラチナチケットの割引先行販売を本日3月23日18:00より先着で受け付ける。
※記事初出時より、本文を変更しました。
SUMMER SONIC 2022
TOKYO
2022年8月20日（土）千葉県 ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ
＜出演者＞
The 1975 / Maneskin / MAN WITH A MISSION / The Offspring / The Libertines / マキシマム ザ ホルモン / セイント・ヴィンセント / All Time Low / Awesome City Club / ビーバドゥービー / BLUE ENCOUNT / CHAI / Fishbone / 女王蜂 / ケイシー・マスグレイヴス / Mrs. GREEN APPLE / Novelbright / The Linda Lindas / Squid / The Struts / Vaundy / and more
2022年8月21日（日）千葉県 ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ
＜出演者＞
ポスト・マローン / ONE OK ROCK / ミーガン・ジー・スタリオン / Primal Scream presents Screamadelica Live / ASIAN KUNG-FU GENERATION / カーリー・レイ・ジェプセン / CL / ヤングブラッド / WANIMA / BE:FIRST / ちゃんみな / Easy Life / グリフ / Inhaler / Kula Shaker / THE ORAL CIGARETTES / リナ・サワヤマ / セイレム・イリース / TOMORROW X TOGETHER / 優里 / and more
OSAKA
2022年8月20日（土）大阪府 舞洲SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド）
＜出演者＞
ONE OK ROCK / ミーガン・ジー・スタリオン / Kasabian / ASIAN KUNG-FU GENERATION / カーリー・レイ・ジェプセン / CL / ヤングブラッド / BE:FIRST / ちゃんみな / Easy Life / グリフ / Inhaler / Kula Shaker / リナ・サワヤマ / セイレム・イリース / TOMORROW X TOGETHER / and more
2022年8月21日（日）大阪府 舞洲SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド）
＜出演者＞
The 1975 / Maneskin / The Offspring / The Libertines / セイント・ヴィンセント / All Time Low / Awesome City Club / ビーバドゥービー / Fishbone / ケイシー・マスグレイヴス / Mrs. GREEN APPLE / The Linda Lindas / Squid / The Struts / and more
※Maneskinの「a」はリング符号付きが正式表記。