「世の中の当たり前が自分の当たり前じゃない」ぺえ教頭による“誰かの逃げ道”になる考え方

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。3月22日(火)の番組冒頭で、同日発売されたパーソナリティ・ぺえ教頭初のエッセイ本『退屈の愛し方』(KADOKAWA)が取り上げられました。こもり校長の感想や、リスナー層である10代へのメッセージもあわせて紹介します。ぺえ教頭:今日、実は私、本を出版したみたいで……(笑)。こもり校長:教頭のエッセイ『退屈の愛し方』が発売されました!ぺえ教頭:なんか……職員(スタッフ)のみなさんも校長も生徒(リスナー)のみんなも、今日の発売を祝福してくれているの。なんだけど……私はお祝いされることに対して臆病で不器用なので、どうしたらいいかわからない気持ちになっちゃうんだよね(笑)。こもり校長:だからこそこの本ができた、というのもあるじゃない!?ぺえ教頭:そうやって、広げていくのはやめてよ~(笑)。人の話を聞くのは好きなんだけど、自分の話をしなくちゃいけないというのは……すごく苦手なんだよね(笑)。だから、どうしたらいいだろう、という感覚。こもり校長:せっかくだから、30分くらい話そうよ。ぺえ教頭:そんな話すことはないんだけど(笑)。まぁでも……エッセイ本というくくりなんだけど、エッセイ本って上から目線というか、"自分の人生をあなたが読んで、ちょっと実りにしてください"みたいな感じじゃない?こもり校長:そうだね(笑)。ぺえ教頭:でもそういうことじゃなくて、この本を読んでも人生が変わる人なんて1人もいないと思うの(笑)。お金が稼げるようになる本でもないしね。ただ、おうちに帰って布団に入る前にこの本のページをめくることで、「こんな日もあるよね」みたいな……そういう気持ちになってもらえればな、と思って。私が最近見てきた景色を、素直につらつらと書かせてもらったんだけど。こもり校長:うん。ぺえ教頭:YouTubeとか、このSCHOOL OF LOCK! で話していないこともたくさん書いてる……恋愛のことも書いたのよ、最後のほうに。こもり校長:書いてあったね。ぺえ教頭:私はいままで「筋肉質な男が好き」とか「年上のほうが落ち着く」とか話してきたんだけど、30歳になる手前でタイプとは真逆の人を気になりはじめて。人生何があるかわからないし、私の人生を私がいちばん読めないなっていう。こもり校長:なるほどね~。ぺえ教頭:……何? 何か言いたそうな顔してるけど。こもり校長:いやいや、今日は俺が出る幕じゃないな、というか。今日は教頭の日だから……(笑)。ぺえ教頭:私にそんな花道みたいなものを作らないでよ~。日の目を浴びたくないのよ。スポットライトが当たると怖いのよ。こもり校長:今日はそっちに徹しようと思っているから。ぺえ教頭:聞き役に回るってこと? やめてよぉ。ぺえ教頭:この本を出したことに対して、あんまり何の感情もないんだよね。短編エピソードが入っているんだけど、全てのエピソードにそこまで思い入れもないし。書いてたころのことなんて、もう忘れているじゃん。過去の記憶なんてすぐになくなっちゃうのね。こもり校長:うん。ぺえ教頭:だから、なんか言われても……出てこない(笑)。こもり校長:うん、そんな感じはするよ。この本が発売されたことに「おめでとう!」というよりは、売れてこそ初めて「おめでとう!」と言える作品のような気もするというか。これがたくさんの人に届いて、ベストセラーになって……教頭の考え方みたいなものが、数多くの人生に寄り添える本だと思うから。ぺえ教頭:ありがとう。こもり校長:この自己肯定感が強い世界だからこそ、「そういうのはちょっと息苦しいじゃない?」と言っている人の考えが、誰かの選択肢や逃げ道の中にあるということに意味がある本だな、と俺は読んで思ったね。ぺえ教頭:私の気持ちを全て言ってくれました。ありがとう。【今日本屋さんに行ったら、ぺえ教頭のエッセイ本、『退屈の愛し方』が飾られていました!買わせていただいたので、じっくり読ませていただきます!】(16歳女性)ぺえ教頭:ありがとうございますー。気楽に読んでください。こもり校長:10代の生徒(リスナー)にも作品が届いて、こうして感想が届いてどうですか?ぺえ教頭:そうだね……学校でも社会でも、みんな笑顔でいることが当たり前で、明るくいることが正義じゃない? でも、その世間の当たり前を、自分の当たり前にして生きていっていいんだろうか? そうしていったら、なんかこう……つまんない人生になると思うし、つまんない人間になると思うし、つまんない世の中になるんじゃないかな、と思うわけ。こもり校長:うんうん。ぺえ教頭:だから、この本を読んで……世の中の当たり前が自分の当たり前じゃない。自分の当たり前は自分が決めて、自分の人生を歩んで行くんだ、という気持ちになってもらえたらな、と思うので。こもり校長:なるほどね。ぺえ教頭:みなさんからのメッセージ、嬉しいです……!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55