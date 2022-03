コロナ禍の中で戦ってきた、FIFAワールドカップカタール2022のアジア予選も最終局面を迎える。

7大会連続のW杯出場へ日本代表は次戦、24日のアウェイでのオーストラリア戦で勝利を収めれば自力で権利を勝ち取る。引き分けの場合でもホームで開催される29日のベトナム戦に引き分け以上で出場決定となる。一方でオーストラリアに敗れると勝ち点差で並び、得失点差で順位が逆転されるため、最終節の他国の結果次第での出場権獲得になる。

アジアに割り当てられている本大会出場国枠は「4.5」。グループAでは、すでにイランと韓国が2位以内を確定させており、本大会出場が決定。日本の入るグループBはサウジアラビア(勝ち点19)、日本(勝ち点18)、オーストラリア(勝ち点15)で、3カ国が2枠を争うが、オーストラリアは日本戦と29日にアウェイでのサウジアラビア戦の連戦で2連勝が求められる。

最終予選が終了すると、両グループ3位チームが6月7日にカタールで行われるアジアプレーオフへ進出。グループBは前述の3カ国から1カ国が入ることになる。グループAはUAE、レバノン、イラクに可能性がある。アジアプレーオフの勝者が南米予選5位チームとの大陸間プレーオフへ進み、勝利することで、残る「0.5」枠での出場権獲得となる。

対戦カードは以下の通り。(キックオフ時間は日本時間)

◆グループB

■3月24日(木)

オーストラリア vs 日本(18時10分)

ベトナム vs オマーン(21時)

中国 vs サウジアラビア(24時)

■3月29日(火)

日本 vs ベトナム(19時35分)

オマーン vs 中国(25時)

サウジアラビア vs オーストラリア(27時)

グループB順位表

1 サウジアラビア(勝ち点19/得失点差+5)※W杯出場枠

2 日本(勝ち点18/得失点差+6)※W杯出場枠

——————————————————

3 オーストラリア(勝ち点15/得失点差+9)※プレーオフ

——————————————————

4 オマーン(勝ち点8/得失点差-2)

5 中国(勝ち点5/得失点差-8)

6 ベトナム(勝ち点3/得失点差-10)

◆グループA

■3月24日(木)

20:00 韓国 vs イラン

21:00 レバノン vs シリア

26:00 イラク vs UAE

■3月29日(火)

20:30 イラン vs レバノン

22:45 UAE vs 韓国

25:00 シリア vs イラク

順位表

1 イラン(勝ち点22/得失点差+11)※W杯出場決定

2 韓国(勝ち点20/得失点差+9)※W杯出場決定

——————————————————

3 UAE(勝ち点9/得失点差0)※プレーオフ

——————————————————

4 レバノン(勝ち点6/得失点差-3)

5 イラク(勝ち点5/得失点差-7)

6 シリア(勝ち点2/得失点差-10)