「忍耐強い」の意味や使い方とは？　忍耐強い人の特徴・自己PRのコツ

「忍耐強い」という慣用句は、日常会話やビジネスシーンの中で、褒め言葉としてよく使われる表現です。

ただし、見聞きすることは多くても、正しい意味や使い方となると自信がない人もいるのでは?

この記事では、「忍耐強い」の意味や類語表現、英語表現などを解説します。

また、忍耐強い人の特徴と、就職・転職活動で自己PRをする時のコツも併せて紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

まずは、「忍耐強い」という言葉の意味や使い方を確認していきましょう。

「忍耐強い」という言葉は、辞書によると以下のように説明されています。

つまり、忍耐強い人とは「困難なことにも耐えることができる性質の人」を指すといえます。

「忍耐強い」という言葉は、長所を表す言葉としてよく用いられ、面接時の自己PRにも使えるでしょう。

「忍耐強い」は、以下のように使われます。

このように、ビジネスシーンなどで長所を表す表現としてよく使われます。

「忍耐強い」には、さまざまな類語表現があります。

いずれも、根気強く簡単には諦めないというニュアンスを持つ表現です。使用するシーンに合わせて使い分けてみてください。

「忍耐強い」の英語表現には、「persevering」「patient」などがあります。

使い方は以下の通りです。

・She is persevering.

(彼女は忍耐強い人だ)

・Persevering efforts are sure of its reward.

(忍耐強い努力はきっと報われる)

・She is less patient than you.

(彼女はあなたほど忍耐強くない)