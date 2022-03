あなたはどちら推し？ マイメロディとクロミのガーリーな日傘

ワールドパーティーは、サンリオの大人気キャラクター、マイメロディとクロミとコラボレーションした新作日傘「クラシカルガーリーmini」をWpc.公式オンラインショップ、Wpc.心斎橋パルコ店にて販売開始。またサンリオ直営店、サンリオ公式オンラインショップでは4月下旬より販売開始する。

「マイメロディ」は、ずきんがトレードマークのサンリオキャラクター。2020年に45周年を迎え、「マイメロ」「マイメロちゃん」の愛称で幅広い世代から愛されている。

そして「クロミ」は、自称マイメロディのライバル。黒いずきんとピンクのどくろがチャームポイントで、かっこいい男のコが大好き。2005年放送のTVアニメ『おねがいマイメロディ』で初登場した。

この度の新作日傘は、甘いピンクのフリルがキュートなマイメロディと、傘のふちを頭巾に見立てた小悪魔ブラックのクロミ。

あなたはどちら推し!? 完全遮光&完全UVカット100%なので暑い日のお出かけも安心♪

本アイテムはWpc.公式オンラインショップ、Wpc.心斎橋パルコ店にて販売中、サンリオ直営店、サンリオ公式オンラインショップでは4月下旬より販売開始だ。

(C)2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L629855