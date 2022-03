『ハリー・ポッター』ホグワーツ・エクスプレス腕時計で魔法の世界へ

大人のための本格的なキャラクタージュエリーを扱うユートレジャーは、ワーナー・ブラザース コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、映画『ハリー・ポッター』シリーズに登場する「ホグワーツ・エクスプレス」をモチーフにした腕時計の選べる裏側のマークに、新登場の3種類を3月22日(火)より追加する。

J.K.ローリングにより生み出されたファンタジー小説『ハリー・ポッター』シリーズ。本作をベースにした映画シリーズは2001年から2011年までに全8作が製作され、大ヒットシリーズとなった。

本シリーズは世界中で愛され、現在も人々を魅了し続けている。

このたび新登場する裏蓋の刻印は、「ホグワーツエンブレム」、「シリウス・ブラック」、「セブルス・スネイプ」で、「ハリー・ポッター」ロゴ、「グリフィンドール」紋章、「スリザリン」紋章、「レイブンクロー」紋章、「ハッフルパフ」紋章とあわせて全8種類となる。

また、ケースとベルトのカラーは、好みに合わせて色味を選べる「ゴールド×ブラウン」「シルバー×ブラック」の2種類。腕時計の文字盤には、「10」の部分に「9と4分の3番線」の数字をデザインしている。

本アイテムは、ユートレジャーコンセプトストア池袋、ユートレジャーオンラインショップにて取り扱い中だ。

WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia are (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s22)