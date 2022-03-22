5月に大阪と東京で開催される野外ライブイベント「METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2022」の出演アーティスト第4弾が発表された。

今回出演が明らかになったのは大阪と東京の両公演に出演するサカナクションとWANIMA、大阪公演のみ出演するMAN WITH A MISSION、東京公演のみ出演するUVERworldの4組。オフィシャルサイトでは1日券の先行予約を受け付けている。

またMETROCK初となる公式アプリがリリースされた。このアプリはアーティスト情報、マップ、グッズ情報などフェスを便利に楽しむための情報や機能が満載で、入場に必要なWeb問診や、ステージ前方エリアの抽選を受け付ける。

OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2022

2022年5月14日（土）大阪府 METROCK大阪特設会場（堺市・海とのふれあい広場）

＜出演者＞

アイビーカラー / 雨のパレード / 打首獄門同好会 / キュウソネコカミ / ジェニーハイ /

東京スカパラダイスオーケストラ / NEE / Vaundy / Hakubi / 04 Limited Sazabys / Mr.ふぉるて / ヤバイTシャツ屋さん / yama / LONGMAN / WANIMA



2022年5月15日（日）大阪府 METROCK大阪特設会場（堺市・海とのふれあい広場）

＜出演者＞

THE ORAL CIGARETTES / Omoinotake / オレンジスパイニクラブ / 神はサイコロを振らない / Creepy Nuts / Kroi / Saucy Dog / サカナクション / SHE'S / SHISHAMO / 須田景凪 / Novelbright / フレデリック / 変態紳士クラブ / マカロニえんぴつ / MAN WITH A MISSION

TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2022

2022年5月21日（土）東京都 若洲公園

＜出演者＞

雨のパレード / 打首獄門同好会 / キュウソネコカミ / Saucy Dog / SHISHAMO / -真天地開闢集団-ジグザグ / 須田景凪 / ニガミ17才 / バックドロップシンデレラ / ハンブレッダーズ / 羊文学 / 04 Limited Sazabys / My Hair is Bad / マキシマム ザ ホルモン / yama / WANIMA



2022年5月22日（日）東京都 若洲公園

＜出演者＞

UVERworld / THE ORAL CIGARETTES / Ochunism / Creepy Nuts / KOTORI / kobore / サカナクション / SHE'S / Novelbright / Vaundy / BiSH / フレデリック / ヤバイTシャツ屋さん / ユアネス / Lucky Kilimanjaro / 緑黄色社会