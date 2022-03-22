5月14、15日に静岡・富士山こどもの国で行われるキャンプフェス「FUJI & SUN'22」の最終出演アーティストが発表された。
このたび出演が明らかになったのはスチャダラパー、OLAibi×U-zhaan+大友良英、DJ KENSEI、Akie、川村亘平斎（滞空時間）、AJATE、Hana Hope、YOSI HORIKAWA、Ramzaの計9組。このほか、レコードで初の音源リリースを果たしたお囃子バンド・吉原祇園太鼓セッションズの魅了に迫るトークショーや、冒険のプロ集団「人力チャレンジ応援部」監修で夜のキャンプを楽しむアクティビティも追加された。
各種チケットはプレイガイドにて販売中。
FUJI & SUN'22
2022年5月14日（土）静岡県 富士山こどもの国
OPEN 9:00 / START 10:30 / CLOSE 21:00（予定）
＜出演者＞
青葉市子 / Akie / AKIRAM EN / 悪魔の沼 / OLAibi×U-zhaan+大友良英 / 川村亘平斎（滞空時間）/ KIRINJI / Salyu / 切腹ピストルズ / CHAI / TOP DOCA / フジファブリック / 吉原祇園太鼓セッションズ / ROTH BART BARON / 渡辺貞夫グループ
2022年5月15日（日）静岡県 富士山こどもの国
OPEN 8:00 / START 9:00 / CLOSE 18:00（予定）
＜出演者＞
AJATE / INOYAMALAND / 奥田民生 / 踊ってばかりの国 / 角銅真実 / GEZAN / スチャダラパー / DJ KENSEI / どんぐりず / Hana Hope / ハンバート ハンバート / んoon / YOSI HORIKAWA / Ramza