堂本光一(KinKi Kids)が昨年開催したソロライブ「KOICHI DOMOTO LIVE TOUR PLAYFUL」のBlu-ray / DVDが4月27日にリリースされる。

「KOICHI DOMOTO LIVE TOUR PLAYFUL」は堂本が昨年6月にリリースし、スクウェア・エニックスとのコラボが話題となったアルバム「PLAYFUL」を携え開催した、約6年ぶりのソロツアー。Blu-ray / DVDにはスクウェア・エニックスが楽曲とイメージ映像を制作した「V -Last Forever-」、堂本がバーチャル映像技術で過去の自分と共演した「Deep in your heart」など遊び心満載のライブの模様が収められる。

初回盤には、コンサート終演後に衝撃的な衣装で歌う「Loving You Slowly」の未公開映像と、本番中にSNSアカウントを開設した7月25日公演のMCを収録。通常盤には「V -Last Forever-」を初めて音源化したCDが付属する。

堂本光一「KOICHI DOMOTO LIVE TOUR 2021 PLAYFUL」収録内容

・OVERTURE

・INTERACTIONAL

・Bad Desire

・妖~あやかし~

・Danger Zone ~to the unknown world~

・LOVE CRIES

・V

・V -Last Forever-

・Tik Tik Tik

・I Want Your Love

・Foxy Dominator

・Animal

・MC

・追憶の雨

・Mutual

・Inter

・Deep in your heart

・Fame

・absolute love

・Inter

・Back to you

・Way To Dark

・Rewind

・Slave Maker

・Time to go

初回盤SPECIAL REEL

・Loving You Slowly @After Stage

・MC -SNS account opened- @2021.7.25

通常盤CD

・V -Last Forever-