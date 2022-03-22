Dynabookが3月18日に発表した個人向けノートPC 5機種が、同社が開催している「モバイルで使うならdynabookフレッシャーズ応援！キャンペーン」に追加されている。

同キャンペーンは、対象期間内に対象のdynabookを購入すると、全国共通お食事券や図書カードネットギフト、ムビチケ前売り券ギフトが抽選で合計555名に当たるもの。購入期間は2022年5月9日まで、応募期間は2022年5月16日までとなる。

Dynabookが3月18日に発表したのは下記の5機種。いずれも第12世代Intel Coreプロセッサを搭載し、モバイルPCでは20時間以上の長時間バッテリー駆動が可能。ビデオ会議を円滑に進める機能も搭載する。

プレゼントの詳細は、全国共通お食事券ジェフグルメカード（50,000円分）が55名に、図書カードネットギフト（5,000円分）が250名に、ムビチケ前売券GIFT（3,000円分）が250名に当たる。図書カードネットギフトの有効期限は発行から10年、ムビチケ前売券GIFTの有効期限は発行から6カ月。お食事券の有効期限はない。

応募はキャンペーンサイトから行える。応募にはシャープ COCORO MEMBERSへの会員登録が必要。