スマートフォン向けアプリゲーム「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」に登場するバンド・Morfonica(モルフォニカ)を題材とした新作アニメーションが制作される。今夏に放送予定だ。

これは去る3月19日、東京・ベルサール秋葉原にて行われた「ガルパ5周年記念ファンフェスタ in 秋葉原」内のステージ「バンドリ!プロジェクト発表会 Beyond the dream」で発表されたもの。Morfonicaは名門のお嬢様学校・月ノ森女子学園の1年生たちで結成されたガールズバンドで、アプリゲームではボーカルの倉田ましろに進藤あまね、ギターの桐ヶ谷透子に直田姫奈、ベースの広町七深に西尾夕香、ドラムの二葉つくしにmika、バイオリンの八潮瑠唯にAyasaが声をあてている。放送日や放送局などの詳細は後日発表される。

