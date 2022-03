明治安田生命J2リーグ第5節が19日から21日にかけて行われた。

開幕4連勝スタートとなった横浜FCは、敵地でファジアーノ岡山と対戦。19分に先制を許したが、70分に追いつき1-1のドローに終わった。岡山は今季3勝目を逃し、横浜FCは5連勝を逃した。

リーグ戦で7年ぶりに実現したモンテディオ山形とベガルタ仙台の“みちのくダービー”は、原崎政人監督が新型コロナウイルス陽性疑いで不在のなか戦った仙台が3-2で勝利した。仙台は2度のリードを追いつかれながらも、64分に遠藤康が決めた直接フリーキックが決勝点となり、今季初の連勝で2位に浮上した。

前節終了時点で3位の東京ヴェルディと2位のFC町田ゼルビアが対戦した“東京クラシック”は、杉本竜士の2ゴールで東京Vが2-1で勝利した。東京Vは今季初の連勝で開幕からの無敗を維持し、町田は今季初黒星となった。

開幕4試合連続ドローとなった徳島ヴォルティスは、大宮アルディージャに2-0で快勝して待望の今季初勝利。大宮は開幕5試合未勝利で最下位に沈んでいる。

また、アルビレックス新潟、ツエーゲン金沢、水戸ホーリーホックも今節で今季初勝利を収めた。一方、大分トリニータは先制点直後に追いつかれてレノファ山口FCと引き分け、未だ勝利がない。

ザスパクサツ群馬はジェフユナイテッド千葉を1-0で下して今季2勝目。昇格組のロアッソ熊本は大木武監督が体調不良で不在のなか、V・ファーレン長崎との九州勢対決を2-0で制し、今季2勝目を収めている。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

▼3月19日(土)

ブラウブリッツ秋田 2-3 ツエーゲン金沢

大宮アルディージャ 0-2 徳島ヴォルティス

アルビレックス新潟 2-0 ヴァンフォーレ甲府

大分トリニータ 1-1 レノファ山口FC

FC琉球 1-2 水戸ホーリーホック

▼3月20日(日)

いわてグルージャ盛岡 1-1 栃木SC

モンテディオ山形 2-3 ベガルタ仙台

ジェフユナイテッド千葉 0-1 ザスパクサツ群馬

東京ヴェルディ 2-1 FC町田ゼルビア

ファジアーノ岡山 1-1 横浜FC

▼3月21日(月)

ロアッソ熊本 2-0 V・ファーレン長崎

■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 横浜FC(13/+4)

2位 仙台(11/+5)

3位 東京V(11/+5)

4位 町田(10/+3)

5位 岡山(8/+2)

6位 群馬(8/+1)

7位 熊本(8/0)

8位 徳島(7/+2)

9位 千葉(7/0)

10位 岩手(7/-2)

11位 山口(6/+1)

12位 新潟(6/+1)

13位 秋田(6/-2)

14位 山形(5/+1)

15位 金沢(5/-1)

16位 栃木(5/-3)

17位 甲府(5/-4)

18位 長崎(4/-1)

19位 水戸(4/-2)

20位 琉球(4/-2)

21位 大分(3/-4)

22位 大宮(2/-2)

■次節の対戦カード

▼3月23日(水)

19:00 徳島 vs 秋田

19:00 大分 vs 琉球

▼3月26日(土)

13:00 岩手 vs 山口

13:00 大宮 vs 岡山

14:00 仙台 vs 町田

14:00 山形 vs 東京V

14:00 水戸 vs 熊本

14:00 栃木 vs 千葉

14:00 甲府 vs 横浜FC

14:00 新潟 vs 群馬

14:00 長崎 vs 金沢