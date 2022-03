Yogibo WEリーグ第14節が19日から21日にかけて行われた。

無敗で首位を快走するINAC神戸レオネッサは、マイナビ仙台レディースと対戦。85分に生まれた田中美南の決勝点で接戦を1-0で制し、2連勝を収めた。

日テレ・東京ヴェルディベレーザとノジマステラ神奈川相模原の対戦は、激しい打ち合いに。5分にN相模原の先制を許した東京NBは15分に植木理子のゴールで追いつくと、33分に逆転するが、34分に試合を振り出しに戻される。それでも41分に再び勝ち越した東京NBは、62分に清水梨紗の今季初ゴールでリードを広げる。85分には1点を返されたものの、逃げ切りに成功した東京NBが4-3で勝利した。

三菱重工浦和レッズレディースはちふれASエルフェン埼玉と対戦。浦和は55分と57分に菅澤優衣香が立て続けにネットを揺らしてリードしたものの、62分と77分の失点で追いつかれる。それでも、89分に遠藤優が勝ち越しゴールを挙げ、3-2で勝利した。

ジェフユナイテッド市原・千葉レディースはサンフレッチェ広島レジーナを1-0で下し、5試合ぶりの勝利を手にした。アルビレックス新潟レディースと大宮アルディージャVENTUSの対戦は1-1の痛み分けに終わっている。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

▼3月19日(土)

INAC神戸レオネッサ 1-0 マイナビ仙台レディース

日テレ・東京ヴェルディベレーザ 4-3 ノジマステラ神奈川相模原

▼3月20日(日)

アルビレックス新潟レディース 1-1 大宮アルディージャVENTUS

▼3月21日(月)

ジェフユナイテッド市原・千葉レディース 1-0 サンフレッチェ広島レジーナ

三菱重工浦和レッズレディース 3-2 ちふれASエルフェン埼玉

WE ACTION DAY:AC長野パルセイロ・レディース

■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 I神戸(32/+17)

2位 東京NB(23/+14)

3位 浦和(23/+9)

4位 マイ仙台(19/+10)

5位 千葉L(19/-1)

6位 大宮V(14/-6)

7位 AC長野(12/-6)

8位 新潟L(10/-6)

9位 S広島R(9/-11)

10位 N相模原(8/-8)

11位 EL埼玉(8/-12)

■次節の対戦カード

▼3月26日(土)

15:00 EL埼玉 vs 新潟L

▼3月27日(日)

13:00 マイ仙台 vs AC長野

13:00 大宮V vs 東京NB

14:00 N相模原 vs 千葉L

14:00 S広島R vs 浦和

WE ACTION DAY:I神戸