村上春樹「その訴えの切実さは、この世界におけるどの戦争にも通じているはずです」レゲエの曲に込められた胸に迫る反戦メッセージ

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMの音楽番組「村上RADIO」(毎月最終日曜 19:00~19:55)。3月18日(金)は、緊急特別番組として「村上RADIO 特別版 戦争をやめさせるための音楽」を放送しました。ロシアによる激しい軍事攻撃で、ウクライナ国内の多くの市民が傷つき、住む場所を追われている姿が連日伝えられる中、世界の各地で平和を希求するメッセージが発信されています。当番組のDJでもある村上春樹さんも傷ついた市民の姿に深く心を痛めている1人です。1日も早いウクライナでの戦争の終結と平和への祈りを込めた番組として「村上RADIO特別版」がオンエアされました。今回村上さんが選んだ音楽は、これまでの歴史の中でミュージシャンたちがプロテスト・ソングとして声を上げた反戦歌だけではなく、命の尊さや愛の大切さを歌詞に込めた楽曲です。背景となった社会情勢や、ミュージシャンの強い思いを踏まえながら、村上さん自らが歌詞も翻訳し、解説します。若者たちが傷ついてきた戦争の歴史を再び繰り返さないために、ミュージシャンたちが音楽に託したメッセージを、村上さんがあらためて紡ぎ出したプログラムです。この記事では、そのなかから中盤3曲についてお話された概要を紹介します。ダーティー・ダズン・ブラス・バンドがベティ・ラヴェットを歌手に迎えて、マーヴィン・ゲイの“What's Happening Brother”を演奏します。ヴェトナムの戦場から帰ってきたばかりの黒人兵の、戸惑いに満ちたつぶやきです。マーヴィン・ゲイは弟に経験談を聞いて、それをもとにこの曲を書いたということです。1971年に発表されましたが、このあたりはヴェトナム戦争がいちばん激しかった時期です。そしてその戦争ではとくに黒人の死傷者とても多かったんです。社会的不公平っていうか。こんな歌詞です。エドウィン・スターのヒットさせた痛切な反戦ソング「WAR(黒い戦争)」を、ブルース・スプリングスティーンがライブで歌います。1985年、ロサンゼルス・メモリアル・コロシアムでの録音です。凄い歌詞ですよね。危うくヴェトナムに送られるところだったスプリングスティーンは、この曲を歌い始める前に、実感を込めて若い聴衆に語りかけます。彼のニュージャージー時代の友だちの多くは徴兵されて、ヴェトナムで命を落としています。そのことを彼は深く悔やんでいます。「おれたちが育った1960年代、毎晩のようにテレビで戦争を見て育った。友人たちも戦争に巻き込まれた……で、ここにいる若い人たちみんなに、この歌を聴いてもらいたいんだ。とりわけ10代の人たちにね。おれのたくさんの友だち、よく覚えているよ。みんなまだ17か18で、その頃おれたちはまだ、世の中の多くのことがよくわかっていなかった。そういうのを学ぶ機会すら持てなかったんだ。で、次の戦争があったら、彼らはきみたちのことをきっと見守っているだろうし、そのとききみたちは、自分がほんとに何をやりたいのか、それをしっかり知っておかなくちゃならない。なぜなら1985年の今、指導者とかそういう連中に黙って従っていたら、きみたち死んじゃうぜ。おれが今話しているのは (What I'm talking about is) ……」そして“WAR”という曲の冒頭になります。(*註 このライブがおこなわれた1985年は、ロナルド・レーガンが大統領の時代である)レゲエのエディ・グラントが“Living On The Front Line”を歌います。最前線に生きている。この最前線というのは、戦争の最前線であると同時に、荒廃した社会の瀬戸際的な場所でもあります。エディ・グラントは、ここでは主にアフリカで部族同士で殺し合っている戦争をやめさせようと、叫び声を上げているのですけど、その訴えの切実さはこの世界におけるどの戦争にも通じているはずです。<番組概要>番組名:村上RADIO 特別版 戦争をやめさせるための音楽放送日時:3月18日(金)23:00~23:55パーソナリティ:村上春樹番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/