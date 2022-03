19日と20日に明治安田生命J3リーグ第2節が各地で行われた。

前節FC今治に勝利した福島ユナイテッドFCは、アウェイでアスルクラロ沼津で対戦。開始6分でDF大武峻のゴールで先制すると、その後2点を追加し0-3でハーフタイムを迎える。攻撃の手を緩めない福島は後半、FW森晃太のPKでリードを4点とし、83分にはFW延祐太がとどめの一撃。結局試合は0-5で終了し、福島は開幕2連勝を飾った。

ホーム初戦を迎えたFC岐阜は、愛媛FCと対戦。開幕節をスコアレスドローで終えた岐阜は5分、DF宇賀神友弥の移籍後初ゴールで先制に成功する。岐阜は30分にもFW畑潤基がゴールを挙げて2点のリードで後半を迎えると、畑は終盤にもゴールを決めた。3-0で勝利した岐阜が、今シーズン初勝利を収めている。

今シーズンからJ3で戦ういわきFCは、ホームでSC相模原と対戦。前半をスコアレスで折り返す展開も、迎えた後半、FW鈴木翔大が均衡を破る先制点を決める。そして試合はそのまま1-0で終了。いわきが待望のJ3初勝利を手にした。

今節は岐阜といわき以外に、FC今治、鹿児島ユナイテッドFC、カマタマーレ讃岐が今シーズン初勝利を収めている。

第2節の試合結果と順位表、また次節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

アスルクラロ沼津 0-5 福島ユナイテッドFC

藤枝MYFC 1-1 AC長野パルセイロ

FC岐阜 3-0 愛媛FC

いわきFC 1-0 SC相模原

Y.S.C.C.横浜 1-2 松本山雅FC

FC今治 2-1 カターレ富山

テゲバジャーロ宮崎 2-2 ギラヴァンツ北九州

鹿児島ユナイテッドFC 2-1 ヴァンラーレ八戸

カマタマーレ讃岐 4-1 ガイナーレ鳥取

■順位表

(※カッコ内は勝ち点/得失点差)

1位 福島(6/+6)

2位 松本(6/+2)

3位 藤枝(4/+3)

4位 岐阜(4/+3)

5位 宮崎(4/+2)

6位 長野(4/+2)

7位 鹿児島(4/+1)

8位 いわき(4/+1)

9位 讃岐(3/+2)

10位 富山(3/0)

11位 今治(3/0)

12位 相模原(3/0)

13位 YS横浜(1/−1)

14位 北九州(1/−2)

15位 八戸(0/−3)

16位 愛媛(0/−4)

17位 鳥取(0/−6)

18位 沼津(0/−6)

■第3節の対戦カード

▼3/26(土)

13:00 相模原 vs 宮崎

14:00 松本 vs 鹿児島

▼3/27(日)

13:00 八戸 vs 藤枝

13:00 福島 vs YS横浜

13:00 沼津 vs 岐阜

13:00 鳥取 vs 今治

14:00 長野 vs 讃岐

14:00 富山 vs 北九州

15:00 愛媛 vs いわき