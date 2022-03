カワイイ！ 手のひらサイズの『ハリー・ポッター』よりぬい

ムービックから発売している『ハリー・ポッター』のぬいぐるみ「よりぬい」が、ヴィレヴァンオンラインにて受注開始となった。

J.K.ローリングにより生み出されたファンタジー小説『ハリー・ポッター』シリーズ。本作をベースにした映画シリーズは2001年から2011年までに全8作が製作され、大ヒットシリーズとなった。

本シリーズは世界中で愛され、現在も人々を魅了し続けている。

そんな本作の登場人物たちが、手のひらサイズで可愛い「よりぬい」になって登場!

ラインナップは、ハリー・ポッター、ロン・ウィーズリー、ハーマイオニー・グレンジャー、ドラコ・マルフォイ、セブルス・スネイプの全5種。

一緒にお出かけしたり、お部屋に飾ったり。好きなキャラクターをそろえて名シーンを再現しても楽しい!

本商品はヴィレヴァンオンラインにて受注受付中、2022年5月下旬~6月上旬発送予定となっている。

WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia are (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s22)