トランクルームは「ゴミ置き場」状態!? INI許豊凡「物が捨てられない！」

INIがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「From INI」。毎週金曜深夜の2時間、INIの“今”をダイレクトに届けます。3月11日(金)の放送では、木村柾哉と後藤威尊、許豊凡が「卒業したこと・したいこと」を発表しました。

INIは、サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」から誕生した11人組グローバルボーイズグループです。今回は生放送でお届けし、前半の25時台に尾崎匠海、西洸人、池﨑理人、後半の26時台に木村柾哉、後藤威尊、許豊凡が登場しました。

後半パートでは、「私が卒業したこと、したいこと」をテーマにトークを展開。許豊凡が「卒業したいこと」を発表すると、木村と後藤から少し強めのアドバイスがありました。

◆「私が卒業したこと、したいこと」

――許豊凡:トランクルームが「ゴミ置き場みたいになってる(笑)」

木村:「卒業したこと、したいこと」何かありますか?

許:卒業したいこと……あるかもしれない。俺は物を捨てるのが苦手で、服とかもためちゃうというか。着ないけど捨てるのはもったいなくて、まだワンチャンあるって思っちゃう。

木村:俺が売る! でも、この人がすごいのは……倉庫も借りているじゃないですか?

許:トランクルームを借りているんですよね。服もそうだけど荷物が多すぎて……でもあまり行かないし、ゴミ置き場みたいになってる(笑)。

後藤:ゴミの自覚あるやん!

許:自覚はあるのよ。でも、なんか捨てられない。気持ちわかるでしょ!?

後藤:わかるけど……俺ときむは、パッと捨てられる派なんだよね。だから、捨て方を教えてあげようか?

――後藤威尊流:捨てるコツ&マイルール

後藤:1年を通して着なかった服、使わなかった物は、迷わず捨てる!

許:1年間ね、じゃあ今度からはそうしようか……?

後藤:今日から!

許:でも、そうしたら家の半分くらいは消えちゃう気がするんだけど……(笑)。

全員:(笑)。

後藤:トランクルームは全滅やろ!

許:全滅(笑)。

木村:じゃあ、もう捨てていいじゃん……!

今回のトークで木村柾哉は「二度寝を卒業したい」とコメント。二度寝を前提にアラームを設定していると言い、メンバーからは「それがダメ!」とツッコまれる場面も。

後藤威尊は、大学卒業を報告。卒業式が放送日翌日の3月12日(土)とのことですが、仕事で出席できないため「同級生のみんな、おめでとうございます!」と仲間に呼びかけ、木村と許からは大きな拍手が送られました。

番組冒頭では、番組初のイベントとなるオンラインライブ「JFN EARTHDAY SPECIAL TO THE FUTURE From INI」の開催(4月17日(日)17:00より)が発表されました。前半パートに登場したKEN THE 390さんが、ゲストとして出演します。

3月12日(土)10:00~3月21日(月・祝)12:00まで、「From INI」オリジナルステッカーとメンバーのサイン入りTOKYO FMタイムテーブルがセットになった先行配信視聴券を販売中です。

