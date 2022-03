「ゴルフに行く口実を作りたくて…」子どもが生まれてからゴルフの回数減…湘南乃風・RED RICE、YouTubeを始めたきっかけを明かす

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。3月のマンスリーゲストには、湘南乃風のリーダー・RED RICEさんが登場。今回の対談は、1月19日(水)にリリースした木村のセカンドアルバム『Next Destination』収録曲「OFF THE RIP」(作詞・作曲・編曲:Kj(Dragon Ash))のミュージックビデオ共演がきっかけで実現しました。3月13日(日)の放送では、プライベートで“ゴルフ友達”の2人が、ゴルフにまつわるトークで盛り上がりました。大のゴルフ好きとしても知られるRED RICEさん。湘南乃風メンバー・SHOCK EYEさんからの「そんなにゴルフが好きなら、もっと突き抜けたほうがいいよ」との言葉をきっかけに、趣味のゴルフに一段とのめり込むようになったと話すRED RICEさん。そんなRED RICEさんと木村は、プライベートで一緒にゴルフのラウンドを楽しむ仲。木村は「普段、普通に会っている人があらためて“ゲスト”みたいな感じになると、ちょっと自分でも恥ずかしいというか、照れくささがあるんですよね」と話していました。続いて、RED RICEさんの公式YouTubeチャンネル「レッドライスTV」の話題に。木村もたまにRED RICEさんの動画を観ることがあると言い、「相当(ゴルフ)やっていますよね」と話を振ると、「3歳と1歳の子どもがいるんですけど、正直、子どもが生まれて(ゴルフに)行ける回数がちょっと減ったんですよ。『もっとゴルフに行く口実を作りたいなぁ』と思って、配信のほうも始めちゃって(笑)。正々堂々と(ゴルフに)行くには、もうこれ(配信)をやるしかねぇなっていう」とチャンネル開設の経緯を明かすRED RICEさん。続けて「自分の下手さを(動画で)さらすことで、もっと“上達したいなぁ”と思えて。やっぱり悔しいし恥ずかしいですけど、さらしながらよりギアを一段階上げちゃいましたね」と笑顔をのぞかせます。そんな思いもあって始めた「レッドライスTV」では、RED RICEさんがプロゴルファーからゴルフテクニックを学ぶレッスン動画のほか、さまざまなジャンルの方々とゴルフ対決する動画も投稿。「(ゴルフ対決では)けっこう負けちゃっているんですよね~」と謙遜するも、木村は「いや、負けるの普通じゃない? だって相手はプロだよ(笑)。プロゴルファーとやっているんだよ」とフォロー。また、芸能界でのゴルフの腕前がすごいことでも知られる大西ライオンさんやココリコの遠藤章造さんと対決したときのことを振り返り、「お2人にはボコボコにされましたね(苦笑)」と悔しがるRED RICEさん。木村は「ボコボコっていうか……いやぁ、じゅうぶん突き抜けていますけどね」と話すと、「もっと突き抜けたい……」と、さらなる高みを目指すRED RICEさんでした。次回3月20日(日)の放送も、引き続きRED RICEさんをゲストに迎えてお届けします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/