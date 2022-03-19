眉村ちあき、ZeepHanedaにて全国ツアー追加公演開催

眉村ちあきが、開催中の全国ツアー「CHIAKI MAYUMURA Tour ”ima”」の追加公演を2022年6月2日にZeppHanedaにて開催する。

「CHIAKI MAYUMURA Tour ”ima”」は、全国各地14会場を廻る全国ツアー。3月19日の渋谷SHIBUYA CLUB QUATTRO公演にて、全国ツアーの追加公演として、ZeepHanedaでのワンマンライブ開催を自ら発表した。ツアー最終日、そして眉村ちあきにとってツアー最大キャパの公演になる。

関連記事：大槻ケンヂ×眉村ちあき　吉田豪と語る「楽しそうな時代」と「コロナ禍の日々」

＜ライブ情報＞

「眉村ちあき　全国ツアー「CHIAKI MAYUMURA Tour”ima”」

2022年6月2日（木）東京・Zepp Haneda

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

席種：全自由

料金：5000円

ファンクラブ抽選先行【最速】

■受付日程

2022年3月19日（土）21:00～2022年3月27日（日）23:59

■当落確認・入金期間

2022年3月30日（水）15:00～2022年4月2日（土）23:00

FC専用URL

https://l-tike.com/st1/mayumurachiaki-fcticket

※お申込みにはローソンWEB会員（無料）が必要です。

【ローソンプレリクエスト1次抽選先行】

■受付日程

2022年4月4日（月）12:00～2022年4月11日（月）23:59

■当落確認・入金期間

2022年4月14日（木）15:00～2022年4月17日（日）23:00

【ローソンプレリクエスト2次抽選先行】

■抽選受付日程

2022年4月12日（火）12:00～2022年4月17日（日）23:59

■当落確認・入金期間

2022年4月20日（水）15:00～2022年4月21日（木）23:00

一般発売4月23日（土）10:00〜

受付URL

https://l-tike.com/mayumurachiaki/

※お申込みにはローソンWEB会員（無料）が必要です。

眉村ちあき 公式HP：http://mayumura.tetetetetetetetetete.club/