眉村ちあき、ZeepHanedaにて全国ツアー追加公演開催

眉村ちあきが、開催中の全国ツアー「CHIAKI MAYUMURA Tour ”ima”」の追加公演を2022年6月2日にZeppHanedaにて開催する。
「CHIAKI MAYUMURA Tour ”ima”」は、全国各地14会場を廻る全国ツアー。3月19日の渋谷SHIBUYA CLUB QUATTRO公演にて、全国ツアーの追加公演として、ZeepHanedaでのワンマンライブ開催を自ら発表した。ツアー最終日、そして眉村ちあきにとってツアー最大キャパの公演になる。
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＜ライブ情報＞
「眉村ちあき 全国ツアー「CHIAKI MAYUMURA Tour”ima”」
2022年6月2日（木）東京・Zepp Haneda
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
席種：全自由
料金：5000円
ファンクラブ抽選先行【最速】
■受付日程
2022年3月19日（土）21:00～2022年3月27日（日）23:59
■当落確認・入金期間
2022年3月30日（水）15:00～2022年4月2日（土）23:00
FC専用URL
https://l-tike.com/st1/mayumurachiaki-fcticket
※お申込みにはローソンWEB会員（無料）が必要です。
【ローソンプレリクエスト1次抽選先行】
■受付日程
2022年4月4日（月）12:00～2022年4月11日（月）23:59
■当落確認・入金期間
2022年4月14日（木）15:00～2022年4月17日（日）23:00
【ローソンプレリクエスト2次抽選先行】
■抽選受付日程
2022年4月12日（火）12:00～2022年4月17日（日）23:59
■当落確認・入金期間
2022年4月20日（水）15:00～2022年4月21日（木）23:00
一般発売4月23日（土）10:00〜
受付URL
https://l-tike.com/mayumurachiaki/
※お申込みにはローソンWEB会員（無料）が必要です。
眉村ちあき 公式HP：http://mayumura.tetetetetetetetetete.club/