木村拓哉「僕は好きです」湘南乃風・RED RICEのソロ曲を“独自の例え”で絶賛！

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。3月のマンスリーゲストには、湘南乃風のリーダー・RED RICEさんが登場。今回の対談は、1月19日(水)にリリースした木村のセカンドアルバム『Next Destination』収録曲「OFF THE RIP」(作詞・作曲・編曲:Kj(Dragon Ash))のミュージックビデオ共演がきっかけで実現しました。3月13日(日)の放送では、デビュー20周年に向けてソロプロジェクトを立ち上げたRED RICEさんが、自身とメンバーのソロ活動について語りました。湘南乃風は、リーダーのRED RICEさん、若旦那さん、SHOCK EYEさん、HAN-KUNさんからなる4人組グループ。メンバーのソロ活動も盛んです。HAN-KUNさんはソロアーティストとしても精力的に活動し、若旦那さんは、音楽活動に留まらず、映像のディレクションや役者のほか、地球環境やサスティナブルにまつわる活動にも積極的に携わっています。“歩くパワースポット”との異名を持つSHOCK EYEさんは、「SHOCK EYEさんの写真を待ち受け画面にすると運気が上がる」と話題となり、作家としても才能を発揮しています。そんな個性豊かな面々のなか、RED RICEさんも俳優としての活動のほか、デビュー20周年に向けてソロプロジェクトを立ち上げました。今年1月に「Made in Fujisawa」、2月に「現在地」と、立て続けに新曲を発表。3月9日(水)には、第3段となる新曲「雨上がり」を配信リリースしました。新曲「現在地」を聴いた木村は、「僕は好きです。例えば、“お店の入り口”に“ラップ”っていうカテゴリーの表札があったときに、入りづらい人たちは多いと思う」と、“ラップ”を“お店”に例えて解説。続けて「REDのラップは、表札はラップだけど、店内がすごく見えるので入りづらくないし、わりと“和”の雰囲気なの。もちろん表現方法はラップだけど、すごく見通しがいいラップ。だから、僕はすごく好きでしたね」と感想を伝えました。そもそも、湘南乃風としてデビューする前は、それぞれがソロアーティストとして活動していたというRED RICEさん。当時、各メンバーが出したソロ曲を選りすぐり、コンピレーションアルバムのような形でリリースする話が進んでいたものの、事務所から「どうせデビューするし、CDを出すんだったら4人の曲も作ってグループになったら?」と打診されたこともあって、4人でデビューすることに。「みんなの共通認識として、“1人でも輝ける奴らが集まったグループを目指そう”っていうのがあった。だから、それぞれがいろんなフィールドに出て『(湘南乃風に)持ち帰ってこよう』っていう思いがずっとあるので、今も違和感なくそれが続いている感じですかね」と思いを語るRED RICEさんに、木村は「なるほど、すごく納得できました。その“風(湘南乃風)のシステム”が」と大きくうなずきます。一方、RED RICEさんが「それこそグループの個人個人が輝いていて、一番すごいなって思っていたのがSMAPさん。やっぱり一人ひとりがちゃんと立っているなって。ジャンルや世界は全然違うけど、『俺らも一人ひとりがちゃんと立てるように……』という、グループとしての成り立ちの例えとして、よく(SMAPさんの)名前を出ていましたね」と打ち明けると、木村は「それはうれしいっす。ありがとうございます」と答えました。次回3月20日(日)の放送も、引き続きRED RICEさんをゲストに迎えてお届けします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/