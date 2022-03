KEN THE 390は「INI・池﨑理人推し」!? メンバーと久々の再会、配信イベントの発表も！

INIがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「From INI」。毎週金曜深夜の2時間、INIの“今”をダイレクトに届けます。3月11日(金)の放送には、「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」オーディション時にラップトレーナーをつとめたヒップホップMCのKEN THE 390さんがゲスト出演。メンバーと久々に再会しました。

INIは、サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」から誕生した11人組グローバルボーイズグループです。今回は生放送でお届けし、前半の25時台に尾崎匠海、西洸人、池﨑理人、後半の26時台に木村柾哉、後藤威尊、許豊凡が登場しました。

今回のゲスト・KEN THE 390さんは前半パートに登場。尾崎匠海、西洸人、池﨑理人が、自身の印象やオーディション時の噂、デビュー後の活動についての感想を伺いました。メンバーからオーディション時は「不安になるくらい優しかった」「仏のようだった」と言われたKEN THE 390さん。当時、この3人をどのように思っていたのでしょうか?

――尾崎匠海、西洸人、池﨑理人の印象は?

◆尾崎匠海

KEN THE 390:人懐っこい感じ。基本はラップを見ていたから、(歌を担当することが多かった)尾崎くんを直接見る機会ってそんなになかったけど、会ったら気さくに話してくれるから「いいな、かわいいし人懐っこいんだな」と思っていた。

◆西洸人

KEN THE 390:こっち側の人、という感じがしていた(笑)。ダンサーだしファッションもそうだし、話している雰囲気も割と自分のいるカルチャーに近い人なのかな、みたいな。

◆池﨑理人

KEN THE 390:不思議な人だった(笑)。たぶん、すごく丁寧にリスペクトをもって俺と接してくれるけど、丁寧すぎたり敬語を間違っていたりして……(笑)。めちゃくちゃ丁寧だから、気持ちはめっちゃ伝わってくるんだけど(笑)。でも、みんなには“くん”づけなのに、理人だけは途中から下の名前で呼んでいることに気づいて。

池﨑:嬉しいですね。MINIさん(INIファンの愛称)の間で噂が立っていましたしね。「ケンザさん、理人推しだろ!」って(笑)。

全員:(笑)。

――ケンザさんは池﨑理人推し!? その真相は?

KEN THE 390:INIがデビューするってなったときにアー写が1人ずつ公開されて、たしか最初が理人だったんだよ。俺はタイムラインで見ていて「かっこいいな」と思って(『いいね』を)押して。1日1人ずつあがるのかと思っていたら、「ケンザが理人にしか『いいね』を押していない!」って(笑)。あとから慌てて全部押したけど、それも墓穴を掘ったみたいになって(笑)。でも、本当に応援しているよ!

――練習生の中で、ラップが優秀だったメンバーは?

KEN THE 390:ごひいきなしに、ドス鯉(※)は優秀だった。「Nobody Else」はトラップのビートが難しいのに、みんなテクニカルにやっていて「すごいな」と思ったし。あと、(デビュー曲の)「Rocketeer」を聴いて、「後藤(威尊)くんのラップ良かったよ」ってずっと言いたかった。

尾崎:威尊が(ブースの外で)深々とお辞儀をしております!

(※ドス鯉倶楽部……オーディション時に池﨑理人、田島将吾、西洸人が組んだユニット名。課題曲となったKEN THE 390さんの楽曲「Nobody Else」で、自作のラップを披露した)

――「How are you」はどうでしたか?

KEN THE 390:良かったよ。自分で書いたからめちゃくちゃ伝わってきたし、田島くんとか理人もライミングを細かくつないで書いていて。西くんもそうなんだけど、インストの音と抜きとかを合わせたりしていて、「こういうのが好きなんだな」って思ったりして。流行りのガヤとかも入っていたりして、みんなヒップホップ好きなんだな、って思った。

西:本物中の本物の人に言っていただけるのは、嬉しいですね……!

(※「How are you」池﨑理人、田島将吾、西洸人によるユニット曲。ラップを含む歌詞を自ら制作した)

◇

2021年11月に開催された初のファンミーティングに、他のトレーナーとは日時が合わず、1人だけ別日に参加したというKEN THE 390さん。周りに男性は自分とマネジャーしかいないような状況で、「楽しめるのかな、ゲームとかするの大丈夫かな」と思ったと言います。

いざ始まってみると「めっちゃ楽しめた」とのことで、マスク越しに“ニヤニヤ”していたそうです。普段はヒップホップシーンにいるような人でも楽しめる空間だったという報告に、3人は「めっちゃ嬉しい!」と喜んでいました。

◇

番組冒頭では、番組初のイベントとなるオンラインライブ「JFN EARTHDAY SPECIAL TO THE FUTURE From INI」の開催(4月17日(日)17:00より)が発表されました。KEN THE 390さんもゲストとして出演します。

3月12日(土)10:00~3月21日(月・祝)12:00までは、「From INI」オリジナルステッカーとメンバーのサイン入りTOKYO FMタイムテーブルがセットになった先行配信視聴券を販売中です。詳細は特設サイト(https://www.tfm.co.jp/earthday/2022/)をご確認ください。

◇

この放送の「聴き逃し配信」は、 TOKYO FMの音声サービス「AuDee(オーディ)」でも聴くことができます。

次回の放送は3月25日(金)です。どうぞお楽しみに!

