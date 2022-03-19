コスプレイヤー綺太郎が3月18日、自身のTwitterを更新しクレオパトラショットを披露した。
綺太郎は「クレオパトラ女王」とツイートし、クレオパトラ風コスプレショットを披露。この投稿にファンからは「美しい女王様です」「美の女神」「きゃわわー」といった声が寄せられた。
クレオパトラ女王🕌🕌🕌 pic.twitter.com/wWxhn5r1h6— Kitaro_綺太郎🍬 (@kitaro_cos) March 18, 2022
(C)PPエンタープライズ
コスプレイヤー綺太郎が3月18日、自身のTwitterを更新しクレオパトラショットを披露した。
綺太郎は「クレオパトラ女王」とツイートし、クレオパトラ風コスプレショットを披露。この投稿にファンからは「美しい女王様です」「美の女神」「きゃわわー」といった声が寄せられた。
クレオパトラ女王🕌🕌🕌 pic.twitter.com/wWxhn5r1h6— Kitaro_綺太郎🍬 (@kitaro_cos) March 18, 2022
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