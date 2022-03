多様な社員の能力を活かすために…PERSOLグループがおこなう「女性管理職を増やす取り組み」とは？

モデル・タレントとして活躍するユージと、フリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「ONE MORNING」。「KUMON presents Letter for the next」では、国連が2030年までに達成しようと掲げた17の目標「SDGs」に関連して、世の中のあらゆる“困った”をピックアップ。次世代につなげるため、日本全国でおこなわれている活動を紹介します。

3月16日(水)は、総合人材サービス大手のPERSOL(パーソル)グループが実施している「女性管理職を増やすための取り組み」について注目しました。

◆日本企業の女性管理職の割合は平均12%

4月より「女性活躍推進法」が改正されます。これまで、女性従業員の活躍に向けた取り組みが義務化されていた企業は「常時雇用する労働者が301人以上の事業者」でしたが、これが「101人以上」の規模まで引き下がることになります。

現在、世界の女性管理職の割合が27%に対して、日本の平均は12%です。その現状を受け、ユージは「せめて世界平均までは(割合を)持っていってほしいですよ」と話します。

そうしたなか、人材派遣などを行う総合人材サービス大手・パーソルグループでは、2030年までに「女性管理職を全体の37%まで引き上げる」というグループ独自の数値目標を設定して、目標達成に向けた取り組みをスタートさせました。女性管理職の割合に目標値を設定することは、女性だけでなく男性社員にとっても“働きやすい環境整備”につながります。能力ある女性社員が昇進するチャンスを逃さないための重要な取り組みと言えるでしょう。

ちなみに、パーソルグループで働く従業員のうち女性が占める割合は47%であり、女性管理職の割合は21%です。そんなグループ全体の女性従業員比率を踏まえ、政府が掲げる女性管理職の数値目標である“30%”よりも高い“37%”を設定したそうです。

◆管理職全員を対象に特別な研修を実施

それでは、今後、女性管理職を増やすために必要なことはどんなことでしょうか? パーソルでは、これまでの男性社会の価値観から常識になっていた「無意識の偏見(=アイコンシャス・バイアス)」を取り除く研修が実施される予定です。研修は、グループ内の管理職全員(約3,000人)が対象であり、女性をはじめとした多様な社員の能力を活かすための知識やスキルを学ぶそうです。また、管理職候補となる従業員の男女比率も常にチェックし、目標達成を目指していくとのこと。

この取り組みを受け、ユージは「これからもいろんな企業でこうした取り組みが始まっていくのかなと思います」と推測しました。

ジェンダー平等への取り組みはまだ始まったばかりです。

