100円寿司チェーン「はま寿司」でお楽しみいただける「はまっこセット」のおもちゃにサンリオの人気キャラクター「ぐでたま」が、限定デザインで3月17日(木)から登場する。

「はまっこセット」は、まぐろ・えび・いなり・から揚げ・厚焼きたまごがついた「はまっこ寿司セット(418円/税込)」をはじめ、「はまっこポテトセット(308円/税込)」や、「はまっこうどんセット(363円/税込)」、「はまっこドリンクセット(253円/税込)」の4種類のセット。

全てのセットでアップル100%ジュースなど12種類から選べるドリンクと、専用ガチャマシーンのコインが付いてくる。

今回は、ゆる可愛さで大人気のキャラクター「ぐでたま」のラバーマスコット(全10種)が、専用ガチャマシーンのおもちゃに登場。

シークレットデザインとして、はま寿司オリジナルのラバーマスコットも3種ご用意されている。ぜひこの機会にお近くの「はま寿司」へどうぞ!

(C)2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L628830 S/D・G