NOISEMAKER主催「KITAKAZE ROCK FES. 2022」出演者・日割り発表

2022年5月28日、29日に北海道・札幌芸術の森野外ステージにて行われるNOISEMAKER主催「KITAKAZE ROCK FES. 2022」の出演アーティストと日割りが一斉発表された。

主催のNOISEMAKERは両日出演し、初日となる28日はcoldrain、dustbox 、FOMARE、KOTORI、SiM、HIKAGEが出演。そして、2日目の29日はKNOCK OUT MONKEY、ROTTENGRAFFTY、The BONEZ、TOTALFAT、SHADOWS、CVLTEが出演し、2日間で総勢13組のアーティストが競演する。

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また、イベントオフィシャルサイトでは3月27日23時59分までチケットのオフィシャル2次先行予約を受付している。

＜ライブ情報＞

「KITAKAZE ROCK FES. 2022」

2022年5月28日（土）・29日（日）北海道・札幌の森 野外ステージ

時間：OPEN 11:30 / START 13:00

出演

■28日

NOISEMAKER / coldrain / dustbox / FOMARE / KOTORI / SiM / HIKAGE

■29日

NOISEMAKER / KNOCK OUT MONKEY / ROTTENGRAFFTY / The BONEZ / TOTALFAT / SHADOWS / CVLTE

料金：

通し入場券 12000円（税込） / 28日入場券 6500円（税込） / 29日入場券 6500円（税込）

駐車券 通し駐車券 1000円（税込） / 28日駐車券 500円（税込） / 29日駐車券 500円（税込）

※駐車券はオフィシャル先行1次にて入場券を購入された方を限定に抽選販売いたします。

【チケット販売詳細】

プレイガイド：イープラス オフィシャル2次先行受付中（3月27日23:59まで）

https://eplus.jp/kitakazerockfes2022/

Officialサイト

https://kitakazerockfes.com

「NOISEMAKER presents ”AXIS TOUR”」

2022年2月23日（水・祝）北海道・PENNY LANE24　 w/CVLTE

2022年2月25日（金）宮城仙台Rensa

w/FIVE NEW OLD

2022年3月5日（土）福岡・DRUM LOGOS

w/Newspeak

2022年3月6日（日）岡山・YEBISU YA PRO

w/ハルカミライ

2022年3月12日（土）石川・金沢EIGHT HALL

w/a crowd of rebellion

2022年3月13日（日）桃居王・Zepp Haneda（TOKYO）

w/UVERworld

2022年3月17日（木）愛知・名古屋 ダイアモンドホール

w/Paledusk

2022年3月18日（金）静岡・LIVE ROXY SHIZUOKA　

w/RED ORCA

2022年4月2日（土）大阪・なんばHatch

w/MY FIRST STORY

2022年4月3日（日）香川・高松festhalle

w/Age Factory

【チケット販売詳細】

プレイガイド：チケットぴあ 一般発売中

https://w.pia.jp/t/noisemaker2022/

NOISEMAKER Official Website：http://noise-maker.net/