NOISEMAKER主催「KITAKAZE ROCK FES. 2022」出演者・日割り発表

2022年5月28日、29日に北海道・札幌芸術の森野外ステージにて行われるNOISEMAKER主催「KITAKAZE ROCK FES. 2022」の出演アーティストと日割りが一斉発表された。
主催のNOISEMAKERは両日出演し、初日となる28日はcoldrain、dustbox 、FOMARE、KOTORI、SiM、HIKAGEが出演。そして、2日目の29日はKNOCK OUT MONKEY、ROTTENGRAFFTY、The BONEZ、TOTALFAT、SHADOWS、CVLTEが出演し、2日間で総勢13組のアーティストが競演する。
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また、イベントオフィシャルサイトでは3月27日23時59分までチケットのオフィシャル2次先行予約を受付している。
＜ライブ情報＞
「KITAKAZE ROCK FES. 2022」
2022年5月28日（土）・29日（日）北海道・札幌の森 野外ステージ
時間：OPEN 11:30 / START 13:00
出演
■28日
NOISEMAKER / coldrain / dustbox / FOMARE / KOTORI / SiM / HIKAGE
■29日
NOISEMAKER / KNOCK OUT MONKEY / ROTTENGRAFFTY / The BONEZ / TOTALFAT / SHADOWS / CVLTE
料金：
通し入場券 12000円（税込） / 28日入場券 6500円（税込） / 29日入場券 6500円（税込）
駐車券 通し駐車券 1000円（税込） / 28日駐車券 500円（税込） / 29日駐車券 500円（税込）
※駐車券はオフィシャル先行1次にて入場券を購入された方を限定に抽選販売いたします。
【チケット販売詳細】
プレイガイド：イープラス オフィシャル2次先行受付中（3月27日23:59まで）
https://eplus.jp/kitakazerockfes2022/
Officialサイト
「NOISEMAKER presents ”AXIS TOUR”」
2022年2月23日（水・祝）北海道・PENNY LANE24 w/CVLTE
2022年2月25日（金）宮城仙台Rensa
w/FIVE NEW OLD
2022年3月5日（土）福岡・DRUM LOGOS
w/Newspeak
2022年3月6日（日）岡山・YEBISU YA PRO
w/ハルカミライ
2022年3月12日（土）石川・金沢EIGHT HALL
w/a crowd of rebellion
2022年3月13日（日）桃居王・Zepp Haneda（TOKYO）
w/UVERworld
2022年3月17日（木）愛知・名古屋 ダイアモンドホール
w/Paledusk
2022年3月18日（金）静岡・LIVE ROXY SHIZUOKA
w/RED ORCA
2022年4月2日（土）大阪・なんばHatch
w/MY FIRST STORY
2022年4月3日（日）香川・高松festhalle
w/Age Factory
【チケット販売詳細】
プレイガイド：チケットぴあ 一般発売中
https://w.pia.jp/t/noisemaker2022/
NOISEMAKER Official Website：http://noise-maker.net/