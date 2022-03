UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(UECL)・準々決勝以降の抽選会が18日、実施された。

ラウンド16までの抽選とは異なり、同協会に所属するチーム同士の対戦や、グループステージで対戦したチーム間での再戦も可能となる。堂安律所属のPSV(オランダ)はレスター(イングランド)と対戦。ローマ(イタリア)はボデ・グリムト(ノルウェー)と対戦する。

抽選の結果は以下の通り。

準々決勝(第1戦は2022年4月7日、第2戦は14日に開催予定)

①ボデ・グリムト(ノルウェー) vs ローマ(イタリア)

②フェイエノールト(オランダ) vs スラヴィア・プラハ(チェコ)

③マルセイユ(フランス) vs PAOK(ギリシャ)

④レスター(イングランド) vs PSV(オランダ)

準決勝(第1戦は4月28日、第2戦は5月5日に開催予定)

⑤④の勝者 vs ①の勝者

⑥②の勝者 vs ③の勝者

決勝(2022年5月25日アレーナ・コムバターレ(ティラナ/アルバニア)で開催予定)

⑤の勝者 vs ⑥の勝者