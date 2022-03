ヨーロッパリーグ(EL)・準々決勝以降の組み合わせ抽選会が18日、行われた。

ラウンド16までの抽選とは異なり、同じ協会に所属するチーム同士の対戦や、グループステージで対戦したチーム間での再戦も可能となる。本抽選では、ラウンド16でガラタサライ(トルコ)を逆転で下したバルセロナ(スペイン)が、長谷部誠と鎌田大地の所属するフランクフルト(ドイツ)と対戦するなど、計4カードの組み合わせが決定した。

抽選結果は以下の通り。

準々決勝(2022年4月7日に第1戦、14日に第2戦を開催予定)

①ライプツィヒ(ドイツ) vs アタランタ(イタリア)

②フランクフルト(ドイツ) vs バルセロナ(スペイン)

③ウェストハム(イングランド) vs リヨン(フランス)

④ブラガ(ポルトガル) vs レンジャーズ(スコットランド)

準決勝(4月28日に第1戦、5月5日に第2戦を開催予定)

⑤ ①の勝者(ライプツィヒかアタランタ) vs ④の勝者(ブラガかレンジャーズ)

⑥ ③の勝者(ウェストハムかリヨン) vs ②の勝者(フランクフルトかバルセロナ)

決勝(2022年5月18日にエスタディオ・ラモン・サンチェス・ピスフアン(セビリア/スペイン)で開催予定)

⑥の勝者 vs ⑤の勝者