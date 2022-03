チャンピオンズリーグ(CL)・準々決勝以降の組み合わせ抽選会が18日、行われた。

ラウンド16までの抽選と異なり、本抽選では同じ協会のクラブ同士の対戦やグループステージで戦ったクラブ間の再戦も可能となるオープンドロー方式で実施された。今回の抽選会では、前回大会でも実現したチェルシー(イングランド) vs レアル・マドリード(スペイン)、前回大会のファイナリストであるマンチェスター・シティ(イングランド) vs アトレティコ・マドリード(スペイン)など計4カードの対戦が決定した。

組み合わせ抽選会の結果は以下の通り。

準々決勝(第1戦は2022年4月5日&6日、第2戦は12日&13日に開催予定)

① チェルシー(イングランド) vs R・マドリード(スペイン)

② マンチェスター・C(イングランド) vs A・マドリード(スペイン)

③ ビジャレアル(スペイン) vs バイエルン(ドイツ)

④ ベンフィカ(ポルトガル) vs リヴァプール(イングランド)

準決勝(第1戦は4月26日&27日、第2戦は5月3日&4日に開催予定)

⑤ ②の勝者(マンチェスター・CかA・マドリード) vs ①の勝者(チェルシーかR・マドリード)

⑥ ④の勝者(ベンフィカかリヴァプール vs ③の勝者(ビジャレアルかバイエルン)

決勝(2022年5月28日(土)スタッド・ド・フランス(パリ郊外サン・ドニ/フランス)にて開催予定)

⑥の勝者 vs ⑤の勝者