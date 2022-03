対戦型麻雀ゲーム「雀魂」のショートアニメ「じゃんたま PONG☆」が、4月1日よりMBS・TBS系全国28局ネット「スーパーアニメイズム枠」の“おしり”にて放送されることが決定。併せてキャラクター設定画、PVも公開された。

キャラクター設定が解禁されたのは、内田真礼演じる一姫、伊瀬茉莉也演じるかぐや姫、小野友樹演じるワン次郎、安元洋貴演じる斎藤治、小清水亜美演じる八木唯、立花慎之介演じる明智英樹。なおキャスト陣はゲームから引き続きの出演となっている。PVにはコミカルな姿になったキャラクターたちが登場。彼らが麻雀を打つ様子が収められているほか、「国士無双」「チー」「カン」など麻雀用語を交えたナレーションも聞くことができる。

ショートアニメ「じゃんたま PONG☆」

MBS/TBS系列「スーパーアニメイズム」枠おしりにて、2022年4月1日(金)より毎週金曜25:50頃~

スタッフ

監督・シリーズ構成・脚本:森井ケンシロウ

助監督:中西基樹

原作:CATFOOD STUDIO

アニメーションキャラクターデザイン:衣谷ソーシ

美術監督:筒井典子(スタジオアクア)

音響監督:濱野高年

音楽:森慎太郎(ミントフォレスト)

アニメーション協力:SCOOTER FILMS

アニメーション制作協力:合同会社アルケ

製作:Yostar

キャスト

一姫:内田真礼

かぐや姫:伊瀬茉莉也

ワン次郎:小野友樹

斎藤治:安元洋貴

八木唯:小清水亜美

明智英樹:立花慎之介

(c)2019 Soul Games, Inc. (c)2019 Yostar, Inc. All Rights Reserved.