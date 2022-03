INI髙塚大夢＆松田迅 SHINee「Your Number」に学ぶ“気になる相手への声のかけ方”

11人組グローバルボーイズグループ・INIがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「From INI」。毎週金曜深夜の2時間、INIの“今”をダイレクトに届けます。3月4日(金)の放送では、髙塚大夢と松田迅がリスナーのお悩み相談をきっかけに、気になる相手に声をかける方法についてトークを繰り広げました。

INIは、サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」から誕生した11人組グローバルボーイズグループです。今回は、前半の25時台に藤牧京介、田島将吾、佐野雄大、後半の26時台に髙塚大夢、松田迅が登場しました。

後半パートでは、「お客さんに話しかけたい」というリスナーのお悩みメッセージを紹介。“どんな言葉で話しかけたらいいか”を見つけるために、髙塚と松田による即興コントが行われました。そのセリフとコントの行方、解決の出口が見つかるようなアドバイスなど、2人のトークを紹介します。

<リスナーのお悩み相談>

私はコンビニでアルバイトをしています。いつもコーヒーを買いに来る男性が、イケメンかつ服装がタイプで、告白まではいかなくても、話しかけて仲良くなりたいです。INIのみなさんは、店員から急に話しかけられたり名前を聞かれたりするのはどうですか?

◆松田&髙塚:「連絡先欲しいです」なんて言われたことないわ!

松田:恋しちゃってますね~。

髙塚:してるね~。

松田:俺もコンビニでバイトしてたわ。

髙塚:逆の立場だね。自分だったらどうする?

松田:連絡先が欲しかったら、声かけるわ。

髙塚:おー! 何て声かけるの?

松田:どうだろう?

髙塚:じゃあ……俺がイケメンかつ服装がタイプなお客さんをやるわ。

松田:俺がコンビニ店員をやらせてもらいます!

――即興コントスタート――

店員役:松田迅

客役:髙塚大夢

店員「いらっしゃいませ~」

客「これ、お願いします」

店員「はい! アイスコーヒーおひとつで、150円になります」

客「はい」

店員「いつもありがとうございます……以前から気になっていて、勇気を出して声をかけてみました」

客「あ~……ありがとうございます」

店員「お名前は何ていうんですか?」

客「僕は髙塚大夢っていいます」

店員「髙塚大夢さん……すごくかっこいいです」

客「そんなことないですけど……」

店員「よかったら、ごはんとか行ってみたいです……!」

客「ごめんなさいっ」

――カット!――

2人:(笑)。

松田:失敗しました~(笑)。

髙塚:でもいいよ、このくらいストレートに伝えたほうが……全然嫌じゃないわ。

松田:嬉しかった?

髙塚:うん。

松田:「かっこいいと思って声をかけてみました」なんて言われたことないわ!

髙塚:俺もない!

松田:「連絡先欲しいです」なんて言われたことないわ!

髙塚:俺もない!

2人:(笑)。

◇

今回の相談を話し合っている際に、松田がオーディション時の課題曲・SHINee「Your Number」の歌詞について言及。「雨やどりのためにたまたま入った本屋さんにタイプの人がいて、“話しかけたい、どうしよう……”というときに『♪Can I Get Your Number』『♪Can I Get Your Name』っていくのよ。(相談者の状況に)ちょっと似てるかもね」とコメントし、髙塚も「もろこれじゃん! 聴いて共感してインスピレーション高めて頑張ってほしいな」と話していました。

◇

この日の放送では、前半パートに続いて「なぞなぞ大会」も開催。前半に出演していた佐野雄大が飛び入りで登場し、3人で正解数を競いました。

◇

次回の放送は、3月18日(金)です。どうぞお楽しみに!

