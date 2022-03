レゴ バック・トゥ・ザ・フューチャー デロリアン・DMC-12が4月1日より発売開始

レゴジャパンは3月18日、映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」シリーズのタイムマシン、デロリアンを再現した「レゴ バック・トゥ・ザ・フューチャー デロリアン・DMC-12」を4月1日より販売すると発表。

このセットは映画シリーズに登場するデロリアンにインスパイアされており、3部作を通じて変遷するタイムマシンを組み立てられる。

【画像】レゴ版デロリアンを写真で見る

光る次元転移装置、小型の原子炉、飛行モード用に折り畳める車輪、ダッシュボード部分にプリントアウトされたタイムサーキットの「目標時刻」、「現在時刻、「前回の出発時刻」に加えて、開閉するガルウイングドアやボンネット、さらにマーティのホバーボートや交換可能なナンバープレートなどの隠れアイテムを含めてディテールを忠実に再現。

ちなみに3部作を通じて変遷するタイムマシンのデロリアンのうち、どれを作るかを決めてパーツを選んでいく必要がある。ドクの口癖でもある、“If you put your mind to it, you can accomplish anything.(何事も為せば成る)”の体験を味わえるのだ。

■商品概要

シリーズ・製品名:レゴ バック・トゥ・ザ・フューチャー デロリアン・DMC-12

製品番号:10300

価格:1万9980円

対象年齢:18歳以上

ピース数:1872個

サイズ:(高さ×幅×奥行き)約11cm×約35.5cm×19cm

発売日:2022年4月1日

〈文=ドライバーWeb編集部〉