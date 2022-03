ボカコレ担当Pが衝撃を受けたボカロ曲とは？「新しい文化の出会いでした」

ラジオの中の学校・TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」、3月17日(木)は『ボカロNight』を放送。ボカコレの担当プロデューサー・ドワンゴの丸山さんをゲストに迎え、リスナーが推薦したボカロ曲を解説しました。ボカコレ(「The VOCALOID Collection」)は、ニコニコ動画に自身のボカロ曲を投稿するボカロ文化の祭典です。「ボカコレ2022春」は4月22日から4日間開催され、ランキング企画などが行われます。また、SCHOOL OF LOCK! 賞の創設も発表され、リスナーからの投稿を募集しました。こもり校長:今夜は大人気授業の『ボカロNight』を開催します。生徒のキミにおすすめボカロ曲、おすすめボカロPを教えてもらおうと思います。ボカロで曲を作ったことがあるキミも報告してください。こもり校長:(楽曲を聴いて)ツミキ先生による『フォニイ』は、ボカロ曲としてはどうですか?丸山:BPMが180以上という、非常にテンポがいい曲ですね。早口だったり子気味いいクラップが入っていたりして、非常にトレンディで従来のボカロのいいところがいっぱい詰まった楽曲だと思います。【推薦リスナーのコメント:学生生活で落ち込んだときに聴くと、元気が出る曲です】こもり校長:(楽曲を聴いて)これは歌いやすそうだね。この曲は有名なんですか?丸山:そうですね。NHK「みんなのうた」に初めて採用されたボカロ曲ということで、歴史的にもすばらしい曲ですね。こもり校長:すごいな! 一緒に歌える感じが、「みんなのうた」という話で納得した。ボカロの幅広さを感じた。ぺえ教頭:また新しいものを知れたわね。こもり校長:丸山先生は、衝撃的だったボカロ曲ってあるんですか?丸山:2007年にニコニコ動画に登録された『みくみくにしてあげる♪(【してやんよ】)』という曲がはやっていたんです。こもり校長:みっくみっくにしてあげる……! そういうワード好き(笑)。丸山:みっくみっくにされちゃう曲なんですけど(笑)。そもそもボカロという文化が黎明期だったんです。失礼な言い方かもしれないんですけど、機械の人工音声が歌っている……! と。まずはそれが衝撃で、いい曲だしかわいい声だな、というのを感じたのも衝撃でしたね。新しい文化の出会いでした。こもり校長:そこから考えたら、ボカロって根付いてきているじゃないですか。今のトレンドってあるんですか?丸山:BPMが180以上のテンポのいい曲が人気あるんですけど……最近は“チル”とか“シティポップ”みたいなミドルテンポの曲、ヒップホップで言うサンプリングを使った楽曲もどんどん生まれていますね。再生数も伸びているので、新しい時代が来たなと思っています。この日の放送では、17歳の男性リスナーと19歳の男性リスナーが作ったボカロ曲もオンエア。その出来栄えに、ボカコレへの投稿の期待が高まっていました。SCHOOL OF LOCK! では、3月22日から公式YouTubeチャンネルにて「ボカロLOCKS!」がスタートします。ボカロに詳しい番組スタッフが、さまざまなボカロPを迎え対談を行うとのことです。お楽しみに。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/