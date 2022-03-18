アニメ「銀河英雄伝説 Die Neue These 激突」第2章の初日舞台挨拶と上映記念舞台挨拶の開催が決定した。

全3章構成で、それぞれ3週間限定で上映される「銀河英雄伝説 Die Neue These 激突」。4月1日に東京・新宿ピカデリーで開催される第2章の初日舞台挨拶には、多田俊介監督とアニメーションプロデューサーの磯部真彩が登壇する。上映記念舞台挨拶は、4月17日に東京・丸の内ピカデリーにて、11時50分の回上映後と15時の回上映前に実施。ヤン役の鈴村健一、キャゼルヌ役の川島得愛、フレデリカ役の遠藤綾の登壇が予定されている。

初日舞台挨拶のチケットは3月26日19時に、劇場サイトにてインターネット先行販売を開始。残席がある場合のみ劇場窓口でも3月27日より販売される。上映記念舞台挨拶のチケットはローソンチケットにて、3月29日18時に先行抽選販売の受け付けがスタートする。

「銀河英雄伝説 Die Neue These 激突」第2章 初日舞台挨拶

日時：2022年4月1日（金）18:30分の回上映後

会場：東京都 新宿ピカデリー

登壇者：多田俊介監督、アニメーションプロデューサー磯部真彩

「銀河英雄伝説 Die Neue These 激突」第2章 上映記念舞台挨拶

日時：2022年4月17日（日）11:50の回上映後、15:00の回上映前

会場：東京都 丸の内ピカデリー

登壇者：鈴村健一、川島得愛、遠藤綾

「銀河英雄伝説 Die Neue These 激突」

第1章：上映中

第2章：2022年4月1日（金）～

第3章：2022年5月13日（金）～

スタッフ

原作：田中芳樹（東京創元社刊）

監督：多田俊介

シリーズ構成：高木登

助監督：森山悠二郎

キャラクターデザイン：菊地洋子、寺岡巌、津島桂

総作画監督：後藤隆幸、菊地洋子

特技監督：竹内敦志

メカデザイン：竹内敦志、臼井伸二、常木志伸

オリジナルメカデザイン：加藤直之

プロップデザイン：太田恵子

プロップデザイン・紋章デザイン：秋篠Denforword日和

3D：ランドック・スタジオ I.G3D

3D監督：磯部兼士

美術：Bamboo

美術監督：竹田悠介

美術設定：塩澤良憲、曽野由大、金平和茂

美術デザイン：渡部隆

色彩設計：竹田由香

音響監督：三間雅文

音楽：橋本しん（Sin）、井上泰久

音楽制作協力：Sony Music Publishing (Japan)Inc.

撮影監督：荒井栄児

編集：黒澤雅之

制作：Production I.G

監修：らいとすたっふ

企画協力：ROOFTOP

制作協力：徳間書店

宣伝協力：アールアールジェイ

製作：銀河英雄伝説 Die Neue These 製作委員会

キャスト

ラインハルト・フォン・ローエングラム：宮野真守

ヤン・ウェンリー：鈴村健一

ユリアン・ミンツ：梶裕貴

ウォルフガング・ミッターマイヤー：小野大輔

オスカー・フォン・ロイエンタール：中村悠一

アレックス・キャゼルヌ：川島得愛

ナレーション：下山吉光

(c)田中芳樹/銀河英雄伝説 Die Neue These 製作委員会