LDHによる総合エンタテインメントプロジェクト「BATTLE OF TOKYO」のコレクションカード付きウエハース「BATTLE OF TOKYO ウエハース」が7月に発売される。

2019年に始動した「BATTLE OF TOKYO」は、EXILEに憧れて育った“Jr.EXILE”世代のGENERATIONS from EXILE TRIBE、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、FANTASTICS from EXILE TRIBE、BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBEの総勢38名が参加する総合エンタテインメントプロジェクト。メンバーの1人ひとりが自ら創造したキャラクターをアバターとし、神出鬼没の怪盗団・MAD JESTERS(GENERATIONS)、最強無比の用心棒組織・ROWDY SHOGUN(THE RAMPAGE)、変幻自在のイリュージョン集団・Astro9(FANTASTICS)、風狂無頼のハッカーチーム・JIGGY BOYS(BALLISTIK BOYZ)の4チームが大災害から復興を果たした未来都市“超東京”を舞台に特殊能力バトルを繰り広げる。

カード付きウエハースは、バンダイの人気商品。「BATTLE OF TOKYO ウエハース」には、ココアクリーム味のウエハースと、両面フルデザインのメタリックプラカードが1枚封入される。カードの種類は、登場キャラクター全員と各チームのSPカード4種の計42種。税込み価格165円で2022年7月より全国のお菓子売り場にて販売される予定だ。