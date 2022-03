『ゴールデンカムイ』サンリオコラボがおもしろすぎる！

第四期の製作も決定している人気アニメ『ゴールデンカムイ』と、サンリオキャラクターズのコラボが決定。両者10キャラずつ、かわいくも笑いを誘うコラボビジュアルが公開された。

『週刊ヤングジャンプ』(集英社)にて連載中の、野田サトルによる大ヒット漫画を原作としたTVアニメ『ゴールデンカムイ』。2018年にTVアニメ化され、第三期まで放送されている人気アニメだ。第四期の製作も決定している。

埋蔵金をめぐるアクション&サスペンスを軸に、狩猟、グルメ、歴史など五感を刺激する多彩な魅力が炸裂する極上のエンターテインメントが観る者の心を鷲掴みにする!

ハローキティを始めとしたサンリオキャラクターは様々な作品や団体などとコラボをしている。たとえばサンリオキャラのかわいさとは真逆のテイストと思われるロックバンドのKISSなど、その対象は幅広い。

だがそれでも、ギャグシーンやほのぼのしたグルメ描写もある一方、ハードなバイオレンス描写も魅力である『ゴールデンカムイ』とのコラボには、さすがに驚きを隠せない。

今回公開されたコラボビジュアルは10点。キャラクターの組み合わせは以下の通り。

「杉元×シナモロール」

「アシ(リ)パ×マイメロディ」

「白石×おさるのもんきち」

「鶴見×バッドばつ丸」

「土方×クロミ」

「尾形×ハローキティ」

「谷垣×ポムポムプリン」

「キロランケ×KIRIMIちゃん.」

「月島×ハンギョドン」

「鯉登×タキシードサム」

杉本や尾形の特徴である傷跡がシナモンやハローキティにも再現されたデザインは衝撃的! その一方でネコ耳を付けておそらく無言でチタタプを作っている尾形の姿などは、何とも言えない笑いがこみ上げてくる。小声で「チタタプチタタプ」と唱えているのだとすればなお面白い。

社長に憧れているバッドばつ丸は部隊を率いる鶴見大佐と、かっこいい男性が好きなクロミは渋すぎる老人・土方と、というようにキャラの組み合わせもよく考えられている。

コラボビジュアルを使用したグッズ企画も進行中で、続報はAnimeJapan 2022内で2022年3月27日(日)13:00から開催されるTVアニメ『ゴールデンカムイ』新情報解禁ステージにて告知されるとのことだ。

ステージは、AnimeJapan 2022 NBCユニバーサル・エンターテイメントブースにて開催される。

ABEMA、YouTube「NBCUniversal Anime/Music」にて無料配信予定とのことで、会場に行けない『ゴールデンカムイ』&サンリオファンはこちらでご試聴を!

>>>『ゴールデンカムイ』サンリオコラボ各組合せのコラボビジュアルを見る(画像12点)

(C)SN/S,GKP

(C)2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. S622482