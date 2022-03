野田サトル原作によるTVアニメ「ゴールデンカムイ」とサンリオキャラクターズがコラボ決定。コラボビジュアルが公開された。

今回、杉元佐一とシナモロール、アシリパとマイメロディ、白石由竹とおさるのもんきち、鶴見中尉とバッドばつ丸、土方歳三とクロミ、尾形百之助とハローキティ、谷垣源次郎とポムポムプリン、キロランケとKIRIMIちゃん.、月島軍曹とハンギョドン、鯉登少尉とタキシードサムがコラボレート。それぞれのビジュアルを使用したグッズ企画も進行中だ。なおコラボの続報は、3月27に開催される「AnimeJapan 2022」のTVアニメ「ゴールデンカムイ」ステージで伝えられる。

(c)SN/S,GKP (c)2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. S622482