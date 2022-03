AK-69、鈴鹿サーキットで開催の無観客配信ライブDVD発売

AK-69が、鈴鹿サーキットを舞台に2022年1月に開催した配信ライブのDVD『THE RACE in SUZUKA CIRCUIT』を2022年5月11日に発売する。

本ライブは鈴鹿サーキットのホームストレートにステージを組み上げ、サーキット場全体をライブ会場にした史上初の無観客配信ライブ。最新アルバム『The Race』全曲と代表曲を含めた全18曲が収録されている。

ライブ本編ではANARCHY、¥ellow Bucks、RIEHATA、Bleecker Chrome、DJ RYOWなどゲストの参加に加え、AK-69の愛車、ランボルギーニ、そして、BMW Studieの協力のもと実際のレースで使用されているGTカーも登場した。「有観客が可能な中で、敢えて無観客配信ライブだからこそ出来る事を追求した"映像作品"」とAK-69が語るように、ピット内でチューニング中の車体前でライブ、車に乗り込んでサーキットを走りステージへ向かうなど、サーキットならではの演出が多数盛り込まれている。

また、DVD特典として、本ライブの制作に密着した「Documentary of THE RACE in SUZUKA CIRCUIT」も収録。さらに、DVD購入者特典として、B2両面ポスター(FC限定)、A2ポスター(一般特典)、プレイパスコードも封入されており、ライブ映像をモバイル端末で視聴することも可能となっている。

また、AK-69は4月23日に5度目となる日本武道館ライブ「START IT AGAIN in BUDOKAN」を開催する。

<リリース情報>

AK-69

DVD『THE RACE in SUZUKA CIRCUIT』

発売日:2022年5月11日(水)

DVD

品番:POBD-30011

価格:5500円(税込)

=収録内容=

OPENING

Checkered flag

Pit Road feat. ANARCHY

You cant tell me nothing

Racin feat. ちゃんみな

Its not a game

Thirsty feat. RIEHATA

PPAP

Im the shit feat. ¥ellow Bucks

Next to you feat. Bleecker Chrome

Victory Lap feat. SALU

[ENCORE]

START IT AGAIN

Speedin

Ding Ding Dong ~心の鐘~

Bussin feat. ¥ellow Bucks

Stronger

Divine Wind -KAMIKAZE-

Flying B

Champion / Kalassy Nikoff

Documentary of THE RACE in SUZUKA CIRCUIT

【初回生産分】プレイパスコード封入

【特典】

・69Homies会員 先着特典:B2両面ポスター(FC限定用オリジナル絵柄)

<ライブ情報>

「START IT AGAIN in BUDOKAN」

2022年4月23日(土)東京・日本武道館

時間:START 18:00 予定

料金:8,800円

チケット購入&特設サイト

https://ak-69.jp/ticket/StartItAgaininBudokan/

AK-69 Official HP:https://ak-69.jp/