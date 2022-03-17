AK-69、鈴鹿サーキットで開催の無観客配信ライブDVD発売

AK-69が、鈴鹿サーキットを舞台に2022年1月に開催した配信ライブのDVD『THE RACE in SUZUKA CIRCUIT』を2022年5月11日に発売する。
本ライブは鈴鹿サーキットのホームストレートにステージを組み上げ、サーキット場全体をライブ会場にした史上初の無観客配信ライブ。最新アルバム『The Race』全曲と代表曲を含めた全18曲が収録されている。
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ライブ本編ではANARCHY、¥ellow Bucks、RIEHATA、Bleecker Chrome、DJ RYOWなどゲストの参加に加え、AK-69の愛車、ランボルギーニ、そして、BMW Studieの協力のもと実際のレースで使用されているGTカーも登場した。「有観客が可能な中で、敢えて無観客配信ライブだからこそ出来る事を追求した"映像作品"」とAK-69が語るように、ピット内でチューニング中の車体前でライブ、車に乗り込んでサーキットを走りステージへ向かうなど、サーキットならではの演出が多数盛り込まれている。
また、DVD特典として、本ライブの制作に密着した「Documentary of THE RACE in SUZUKA CIRCUIT」も収録。さらに、DVD購入者特典として、B2両面ポスター（FC限定）、A2ポスター（一般特典）、プレイパスコードも封入されており、ライブ映像をモバイル端末で視聴することも可能となっている。
また、AK-69は4月23日に5度目となる日本武道館ライブ「START IT AGAIN in BUDOKAN」を開催する。
＜リリース情報＞
AK-69
DVD『THE RACE in SUZUKA CIRCUIT』
発売日：2022年5月11日（水）
DVD
品番：POBD-30011
価格：5500円（税込）
=収録内容=
OPENING
Checkered flag
Pit Road feat. ANARCHY
You cant tell me nothing
Racin feat. ちゃんみな
Its not a game
Thirsty feat. RIEHATA
PPAP
Im the shit feat. ¥ellow Bucks
Next to you feat. Bleecker Chrome
Victory Lap feat. SALU
[ENCORE]
START IT AGAIN
Speedin
Ding Ding Dong ~心の鐘~
Bussin feat. ¥ellow Bucks
Stronger
Divine Wind -KAMIKAZE-
Flying B
Champion / Kalassy Nikoff
Documentary of THE RACE in SUZUKA CIRCUIT
【初回生産分】プレイパスコード封入
【特典】
・69Homies会員 先着特典：B2両面ポスター（FC限定用オリジナル絵柄）
＜ライブ情報＞
「START IT AGAIN in BUDOKAN」
2022年4月23日（土）東京・日本武道館
時間：START 18:00 予定
料金：8,800円
チケット購入&特設サイト
https://ak-69.jp/ticket/StartItAgaininBudokan/
AK-69 Official HP：https://ak-69.jp/