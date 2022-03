コールドプレイ、ポール・ダグデール監督「People Of The Pride」オフィシャルビデオ公開

コールドプレイが、アルバム『Music Of The Spheres』より、収録曲「People Of The Pride」のオフィシャルビデオを公開した。

ポール・ダグデールが監督をつとめた本作は、2021年10月にシアトルのクライメート・プレッジ・アリーナで行われたコールドプレイのライブ映像が、ディストピアなイメージのアニメーションとミックスされ、新しい世界観を生み出している。

関連記事:ブリング・ミー・ザ・ホライズンが語る、依存症からの回復、次世代エモ、セルフケアの大切さ

また、アルバム『Music of the Spheres』を引っ提げたコールドプレイのワールド・ツアーは3月18日のコスタリカ公演よりスタート。全ての公演で100%再生可能なエネルギーを使用するなど、可能な限り環境に配慮したサステナブルなツアーを実施する。

<ライブ情報>

コールドプレイ

新アルバム『Music Of The Spheres』

発売日:2021年10月15日(金)

品番:WPCR-18453

価格:2860円(税込)

CD購入 / ダウンロード / ストリーミングはこちら

https://Coldplay.lnk.to/MusicoftheSpheresPu

=収録曲=