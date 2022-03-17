オリジナルアニメ「境界戦機」第2部の初回となる第14話の“冒頭スペシャル映像”が公開された。

4月11日より第2部の放送がスタートする「境界戦機」。第2部では、“ゴースト”と戦った隠岐の島戦から8カ月後、戦乱が続く日本を舞台に、境界線を越え支配領域を拡大させる米同盟に抗い、日本を取り戻そうとするレジスタンス組織・八咫烏（やたがらす）の戦いが描かれる。約11分の“冒頭スペシャル映像”では、1部から続く作品の世界観を垣間見れる。

アニメ「境界戦機」第二部

放送情報

テレビ東京：2022年4月11日（月）より毎週月曜日24:00～

MBS：2022年4月14日（木）より毎週木曜26:30～

BS11：2022年4月15日（金）より毎週金曜19:00～

配信情報

BANDAI SPIRITS公式YouTubeチャンネル：2022年4月13日（水）より毎週水曜日20:00～

スタッフ

企画・制作：SUNRISE BEYOND

監督：羽原信義

シリーズ構成：木村暢

キャラクターデザイン：大貫健一

メカニックデザイン：小柳祐也（KEN OKUYAMA DESIGN）、海老川兼武、寺岡賢司、形部一平

チーフメカアニメーター：久壽米木信弥、有澤寛

メカニックデザインスーパーバイザー：奥山清行（KEN OKUYAMA DESIGN）

音楽：ラスマス・フェイバー

企画協力：BANDAI SPIRITS

(c)2021 SUNRISE BEYOND INC.