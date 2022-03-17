オリジナルアニメ「境界戦機」第2部の初回となる第14話の“冒頭スペシャル映像”が公開された。
4月11日より第2部の放送がスタートする「境界戦機」。第2部では、“ゴースト”と戦った隠岐の島戦から8カ月後、戦乱が続く日本を舞台に、境界線を越え支配領域を拡大させる米同盟に抗い、日本を取り戻そうとするレジスタンス組織・八咫烏（やたがらす）の戦いが描かれる。約11分の“冒頭スペシャル映像”では、1部から続く作品の世界観を垣間見れる。
アニメ「境界戦機」第二部
放送情報
テレビ東京：2022年4月11日（月）より毎週月曜日24:00～
MBS：2022年4月14日（木）より毎週木曜26:30～
BS11：2022年4月15日（金）より毎週金曜19:00～
配信情報
BANDAI SPIRITS公式YouTubeチャンネル：2022年4月13日（水）より毎週水曜日20:00～
スタッフ
企画・制作：SUNRISE BEYOND
監督：羽原信義
シリーズ構成：木村暢
キャラクターデザイン：大貫健一
メカニックデザイン：小柳祐也（KEN OKUYAMA DESIGN）、海老川兼武、寺岡賢司、形部一平
チーフメカアニメーター：久壽米木信弥、有澤寛
メカニックデザインスーパーバイザー：奥山清行（KEN OKUYAMA DESIGN）
音楽：ラスマス・フェイバー
企画協力：BANDAI SPIRITS
(c)2021 SUNRISE BEYOND INC.