flumpool山村隆太「今しか見られないものって絶対にある」コンセプトアルバム『A Spring Breath』リリース

flumpoolのボーカル・山村隆太さんとギターの阪井一生さんが、3月16日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。この日リリースされたコンセプトアルバム『A Spring Breath』について、パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭の質問に答えました。こもり校長:アルバムリリースおめでとうございます! タイトルにも『Spring』が入っていますが、春に向けたアルバムということですか?山村:そうですね。春にリリースしたいな、って去年の夏ぐらいかな? から考えていて。前回のアルバム(『Real』)は2年前なんですけど、この2年間は進むこともできないし戻ることもできない、モヤモヤした気持ちがあったじゃないですか。ぺえ教頭:はい。山村:気持ちはずっと冬のまま止まっているな、というのがあったので。リリースするなら、春がきて少し暖かくなって花が開いて……とか。そういう時期に、僕らも音楽とともに少し前向きになれたらいいな、という思いを込めて作っていきました。こもり校長:今回のアルバムには、新曲5曲に加えて、いままでの楽曲のリアレンジバージョンがけっこう(6曲)入っていますよね。山村:そうなんですよ。「君に届け」「証」(「花になれ」「Hydrangea」「どんな未来にも愛はある」「two of us」)とか、けっこう入れましたね。こもり校長:リアレンジって大変じゃないですか?阪井:大変でしたね。もともとのものを壊していくのが、いちばん難しいというか。昨年末にアコースティックライブもやったので、それに向けてアレンジをしていっていました。原曲から変わるぐらいまでこだわりましたね。こもり校長:コンセプトアルバムの制作というのは、普通のアルバムとは違いましたか?山村:僕たちは、もともと大阪の路上ライブからスタートしたんです。今回のコンセプトは、そのアコースティックな音色に立ち返って、そこから始めてもいんじゃないかというところから考えましたね。こもり校長:"改めて"という話がありましたが、今回のアルバムにはどういう思いを込められましたか?山村:春、というものに対して……特にこの2年間は、学生さんたちはかわいそうだなと思うんですけど。僕たちも、前向きになるきっかけを常に探していた2年間だったと思うんです。桜って、咲いたらまた散るじゃないですか。30(歳)を越えたら、「また今年も散ってんな」みたいな気持ちだったんですけど(笑)。でもこの2年間は、「この桜は去年とは違う」とか、「色も違うのかな」とか、枝のつき方とか……一つひとつの変化に目を向けたくなる自分がいたんです。コロナでやりたいことが本当にできない世の中ですし、僕らもライブできてないし……。それでも、今しか見られないものって絶対にあるよな、ということを、僕らも伝えたいし見つけたいし。そんな思いで、今しか見られない春に焦点を当てて書きました。